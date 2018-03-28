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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 07:22
BBC написав: wig написав:
Пора снижать активность. А то от наплыва клиентов придется по 3 отделения в каждом областном центре открывать. Но, тогда и свинорыла с 50к на депо перестанут почитать, как вип-клиента. Остановитесь.
За снятие 50 кгрн тут банит финмон банка
Ложь.
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Vorlon
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:03
Банк Конкорд написав:
Проводились несколько работ по улучшению. Сейчас 3й день идет работа проверки на баги и ошибки. Скоро обновление будет загружено, и ; должны работать
Ну что ж, пока по прежнему не работают
Поле Назначение платежа не является корректным назначением платежа. Для ввода разрешены буквы, цифры, точка, запятая, дефис
Очень неудобно...
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sola
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:11
BBC написав:
За снятие 50 кгрн тут банит финмон банка
Думаю, только если снятие проходит без ярко выраженного экономического смысла.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:19
sola написав: Банк Конкорд написав:
Проводились несколько работ по улучшению. Сейчас 3й день идет работа проверки на баги и ошибки. Скоро обновление будет загружено, и ; должны работать
Ну что ж, пока по прежнему не работают
Поле Назначение платежа не является корректным назначением платежа. Для ввода разрешены буквы, цифры, точка, запятая, дефис
Очень неудобно...
Я больше скажу. Позавчера создавал новый шаблон, поубирал в назначении платежа всё, даже запятые, только буквы и цифры оставил. Всё равно появлялась эта надпись. Мне кажется, это какой-то глюк, который не даёт создавать платёж по новым реквизитам и не важно, что вы указываете в назначении платежа.
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Andrew75
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:42
Andrew75 написав:
Я больше скажу. Позавчера создавал новый шаблон, поубирал в назначении платежа всё, даже запятые, только буквы и цифры оставил. Всё равно появлялась эта надпись. Мне кажется, это какой-то глюк, который не даёт создавать платёж по новым реквизитам и не важно, что вы указываете в назначении платежа.
Оч. часто когда копируют к-л реквизиты из Ворда, то переносятся и невидимые спецсимволы форматирования Ворда. Рекомендую такие копипасты делать через обычный текстовый редактор типа Ноутпэд в Винде
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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