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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 238239240241

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 07:22

  BBC написав:
  wig написав:Пора снижать активность. А то от наплыва клиентов придется по 3 отделения в каждом областном центре открывать. Но, тогда и свинорыла с 50к на депо перестанут почитать, как вип-клиента. Остановитесь.

За снятие 50 кгрн тут банит финмон банка

Ложь.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:03

  Банк Конкорд написав:Проводились несколько работ по улучшению. Сейчас 3й день идет работа проверки на баги и ошибки. Скоро обновление будет загружено, и ; должны работать


Ну что ж, пока по прежнему не работают :(

Поле Назначение платежа не является корректным назначением платежа. Для ввода разрешены буквы, цифры, точка, запятая, дефис


Очень неудобно...
sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:11

Re: Конкорд

  BBC написав:За снятие 50 кгрн тут банит финмон банка

Думаю, только если снятие проходит без ярко выраженного экономического смысла.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:19

  sola написав:
  Банк Конкорд написав:Проводились несколько работ по улучшению. Сейчас 3й день идет работа проверки на баги и ошибки. Скоро обновление будет загружено, и ; должны работать


Ну что ж, пока по прежнему не работают :(

Поле Назначение платежа не является корректным назначением платежа. Для ввода разрешены буквы, цифры, точка, запятая, дефис


Очень неудобно...

Я больше скажу. Позавчера создавал новый шаблон, поубирал в назначении платежа всё, даже запятые, только буквы и цифры оставил. Всё равно появлялась эта надпись. Мне кажется, это какой-то глюк, который не даёт создавать платёж по новым реквизитам и не важно, что вы указываете в назначении платежа.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:42

Re: Конкорд

  Andrew75 написав:Я больше скажу. Позавчера создавал новый шаблон, поубирал в назначении платежа всё, даже запятые, только буквы и цифры оставил. Всё равно появлялась эта надпись. Мне кажется, это какой-то глюк, который не даёт создавать платёж по новым реквизитам и не важно, что вы указываете в назначении платежа.

Оч. часто когда копируют к-л реквизиты из Ворда, то переносятся и невидимые спецсимволы форматирования Ворда. Рекомендую такие копипасты делать через обычный текстовый редактор типа Ноутпэд в Винде
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:22

  clientage написав:
  Andrew75 написав:Я больше скажу. Позавчера создавал новый шаблон, поубирал в назначении платежа всё, даже запятые, только буквы и цифры оставил. Всё равно появлялась эта надпись. Мне кажется, это какой-то глюк, который не даёт создавать платёж по новым реквизитам и не важно, что вы указываете в назначении платежа.

Оч. часто когда копируют к-л реквизиты из Ворда, то переносятся и невидимые спецсимволы форматирования Ворда. Рекомендую такие копипасты делать через обычный текстовый редактор типа Ноутпэд в Винде

Я это знаю. Поэтому, всегда у меня в Ворде включено отображение непечатных символов и я всегда на это обращаю внимание. Я пробовал вставлять реквизиты и обычно и через "Вставить как обычный текст". Не помогло ничего. Пришлось денежки маниседом забрать с транзитом через третий банк.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:31

Re: Конкорд

  Andrew75 написав:включено отображение непечатных символов

это не поможет :( там полюбэ есть срытые, ну савсэм скрытые символы :)
токо через плайн-текст, т.е. через ноутпэд
Кстати, вот у Альфы под полем Назначение отображается счетчик оставшихся символом, и там вот при таком баловстве с Вордом даже при пустом поле, видно, шо шото таки в поле есть... и удалить то его уже и нельзя -- не цепляет его Ctrl-A... токо заново весь шаблон фигачить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:37

Банк Конкорд
Когда разрешат любые символы в назначении платежа? Дайте по голове тому безответственному сотруднику, который зачем-то придумал запретить ; и т.д., а в итоге поломал вообще все. Ни по старым шаблонам заплатить, ни новые создать :evil:
sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:41

Re: Конкорд

Ув. представитель!
Вчера платил за Фрегат с Доходной - кешбека на счету не видно до сих пор.
Что случилось?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:58

  guntherhouse777 написав:Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

Это часть ст.55 ЗУ Про банки і банківську діяльність.
Может быть, с этим Законом знакомы в Конкорде.

Так что любое навязывание страховок идет вразрез с законодательством Неньки.

Раз банк не хочет идти навстречу, можно написать письмо Пред.правления и дедуяше копию.


..видимо в банке изучают Закон о банковской деятельности :roll:
.. а то вчера оф. пред "ушел выяснять..." и не вернулся....ну ничего - мы подождем... :wink:
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-VICTOR-
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