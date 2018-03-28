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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 07:22
BBC написав: wig написав:
Пора снижать активность. А то от наплыва клиентов придется по 3 отделения в каждом областном центре открывать. Но, тогда и свинорыла с 50к на депо перестанут почитать, как вип-клиента. Остановитесь.
За снятие 50 кгрн тут банит финмон банка
Ложь.
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Vorlon
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:03
Банк Конкорд написав:
Проводились несколько работ по улучшению. Сейчас 3й день идет работа проверки на баги и ошибки. Скоро обновление будет загружено, и ; должны работать
Ну что ж, пока по прежнему не работают
Поле Назначение платежа не является корректным назначением платежа. Для ввода разрешены буквы, цифры, точка, запятая, дефис
Очень неудобно...
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sola
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:11
BBC написав:
За снятие 50 кгрн тут банит финмон банка
Думаю, только если снятие проходит без ярко выраженного экономического смысла.
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wig
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:19
sola написав: Банк Конкорд написав:
Проводились несколько работ по улучшению. Сейчас 3й день идет работа проверки на баги и ошибки. Скоро обновление будет загружено, и ; должны работать
Ну что ж, пока по прежнему не работают
Поле Назначение платежа не является корректным назначением платежа. Для ввода разрешены буквы, цифры, точка, запятая, дефис
Очень неудобно...
Я больше скажу. Позавчера создавал новый шаблон, поубирал в назначении платежа всё, даже запятые, только буквы и цифры оставил. Всё равно появлялась эта надпись. Мне кажется, это какой-то глюк, который не даёт создавать платёж по новым реквизитам и не важно, что вы указываете в назначении платежа.
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Andrew75
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:42
Andrew75 написав:
Я больше скажу. Позавчера создавал новый шаблон, поубирал в назначении платежа всё, даже запятые, только буквы и цифры оставил. Всё равно появлялась эта надпись. Мне кажется, это какой-то глюк, который не даёт создавать платёж по новым реквизитам и не важно, что вы указываете в назначении платежа.
Оч. часто когда копируют к-л реквизиты из Ворда, то переносятся и невидимые спецсимволы форматирования Ворда. Рекомендую такие копипасты делать через обычный текстовый редактор типа Ноутпэд в Винде
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 бер, 2018 10:22
clientage написав: Andrew75 написав:
Я больше скажу. Позавчера создавал новый шаблон, поубирал в назначении платежа всё, даже запятые, только буквы и цифры оставил. Всё равно появлялась эта надпись. Мне кажется, это какой-то глюк, который не даёт создавать платёж по новым реквизитам и не важно, что вы указываете в назначении платежа.
Оч. часто когда копируют к-л реквизиты из Ворда, то переносятся и невидимые спецсимволы форматирования Ворда. Рекомендую такие копипасты делать через обычный текстовый редактор типа Ноутпэд в Винде
Я это знаю. Поэтому, всегда у меня в Ворде включено отображение непечатных символов и я всегда на это обращаю внимание. Я пробовал вставлять реквизиты и обычно и через "Вставить как обычный текст". Не помогло ничего. Пришлось денежки маниседом забрать с транзитом через третий банк.
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Andrew75
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Додано: Чет 29 бер, 2018 10:31
Andrew75 написав:
включено отображение непечатных символов
это не поможет
там полюбэ есть срытые, ну савсэм скрытые символы
токо через плайн-текст, т.е. через ноутпэд
Кстати, вот у Альфы под полем Назначение отображается счетчик оставшихся символом, и там вот при таком баловстве с Вордом даже при пустом поле, видно, шо шото таки в поле есть... и удалить то его уже и нельзя -- не цепляет его Ctrl-A... токо заново весь шаблон фигачить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 бер, 2018 10:37
Банк Конкорд
Когда разрешат любые символы в назначении платежа? Дайте по голове тому безответственному сотруднику, который зачем-то придумал запретить ; и т.д., а в итоге поломал вообще все. Ни по старым шаблонам заплатить, ни новые создать
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sola
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Додано: Чет 29 бер, 2018 10:41
Ув. представитель!
Вчера платил за Фрегат с Доходной - кешбека на счету не видно до сих пор.
Что случилось?
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tmp01
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Додано: Чет 29 бер, 2018 10:58
guntherhouse777 написав:
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
Это часть ст.55 ЗУ Про банки і банківську діяльність.
Может быть, с этим Законом знакомы в Конкорде.
Так что любое навязывание страховок идет вразрез с законодательством Неньки.
Раз банк не хочет идти навстречу, можно написать письмо Пред.правления и дедуяше копию.
..видимо в банке изучают Закон о банковской деятельности
.. а то вчера оф. пред "ушел выяснять..." и не вернулся....ну ничего - мы подождем...
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