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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:18

  Vorlon написав:
  BBC написав:
  wig написав:Пора снижать активность. А то от наплыва клиентов придется по 3 отделения в каждом областном центре открывать. Но, тогда и свинорыла с 50к на депо перестанут почитать, как вип-клиента. Остановитесь.

За снятие 50 кгрн тут банит финмон банка

Ложь.

У кожного своя правда.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:18

  BBC написав:У кожного своя правда.

Возможно. Лично вас банили? Меня нет. Снимал неоднократно в 2016-2017 годах.
Vorlon
 
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  #<1 ... 239240241242
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