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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:18
Vorlon написав: BBC написав: wig написав:
Пора снижать активность. А то от наплыва клиентов придется по 3 отделения в каждом областном центре открывать. Но, тогда и свинорыла с 50к на депо перестанут почитать, как вип-клиента. Остановитесь.
За снятие 50 кгрн тут банит финмон банка
Ложь.
У кожного своя правда.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:18
BBC написав:
У кожного своя правда.
Возможно. Лично вас банили? Меня нет. Снимал неоднократно в 2016-2017 годах.
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