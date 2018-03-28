У кожного своя правда.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:18
У кожного своя правда.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:18
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:29
Re: Конкорд
А по платине за 10к я так понимаю консьерж не подключен и fast line в Борисполе не доступен? Карту можно получить только одну?
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:31
Кредитный Договор
К сожалению на все мои вопросы отвечаеют так: что если у клиента есть вопрос по кредитному договору, то попросить их обратиться в отделение банка!
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:34
... и захватить распечатку последних 5 страниц диспута с этого форума по обязательности добровольной страховки
Кадато подобное помогло Таське подрихтовать лояльность
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:37
Зачем тут вообще кредитка без кэшбека нормального. А если от безнадеги, то можно страховку оплатить.
Тася - совсем другое дело, там карта с платным годовым обслуживанием и кэшбеком даже на валюту.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:41
Скажите, а операции помимо оплаты Фрегата были по карте?
Согласно тарифам с 20.03 (П. 6.2 + сноска 7)
"нарахування та виплата відсотків здійснюється за умови сплати за послуги не більш ніж на 3 різні акаунти (особові рахунки) та здійснення операцій в ТСС на сумму від 500 грн (вкл.) в попередньому календарному місяці"
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:44
Консьерж нет, но карта MC Platinum Pay Pass является премиальной картой, ее держателю будет доступен Business Lounge в Аеропорту Борисполь, сервис возврата НДС от покупок в Евросоюзе TaxFree, скидки на аренду автомобилей от компании Herz&Avis, а также привилегии (скидки в магазинах) от компании MasterCard.
К одному счету, одна допка
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:50
Ваащето у Таси проблемы с впариванием страха именно по бесплатной кредитке -- по Б5.
По Виике мона спокойно отказаться от страха на этапе оформления.
И я их понимаю, прекрасно понимаю,... но пусть и банкстеры поймут, хотя бы попытаются услышать своего клиента, достаточно умного клиента
Востаннє редагувалось clientage в Чет 29 бер, 2018 13:51, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:51
Спасибо за ответ.
"та здійснення операцій в ТСС на сумму від 500 грн (вкл.) в попередньому календарному місяці" - не увидел сразу эту уловку в новых тарифах.
Да, операций в ТСС не было.
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