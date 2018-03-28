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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:18

  Vorlon написав:
  BBC написав:
  wig написав:Пора снижать активность. А то от наплыва клиентов придется по 3 отделения в каждом областном центре открывать. Но, тогда и свинорыла с 50к на депо перестанут почитать, как вип-клиента. Остановитесь.

За снятие 50 кгрн тут банит финмон банка

Ложь.

У кожного своя правда.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:18

  BBC написав:У кожного своя правда.

Возможно. Лично вас банили? Меня нет. Снимал неоднократно в 2016-2017 годах.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:29

Re: Конкорд

А по платине за 10к я так понимаю консьерж не подключен и fast line в Борисполе не доступен? Карту можно получить только одну?
alexandr_kysil
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:31

Кредитный Договор

К сожалению на все мои вопросы отвечаеют так: что если у клиента есть вопрос по кредитному договору, то попросить их обратиться в отделение банка! :(
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Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:34

  Банк Конкорд написав:К сожалению на все мои вопросы отвечаеют так: что если у клиента есть вопрос по кредитному договору, то попросить их обратиться в отделение банка! :(

... и захватить распечатку последних 5 страниц диспута с этого форума по обязательности добровольной страховки :mrgreen:
Кадато подобное помогло Таське подрихтовать лояльность
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:37

Зачем тут вообще кредитка без кэшбека нормального. А если от безнадеги, то можно страховку оплатить.
Тася - совсем другое дело, там карта с платным годовым обслуживанием и кэшбеком даже на валюту.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:41

  tmp01 написав:Ув. представитель!
Вчера платил за Фрегат с Доходной - кешбека на счету не видно до сих пор.
Что случилось?


Скажите, а операции помимо оплаты Фрегата были по карте?
Согласно тарифам с 20.03 (П. 6.2 + сноска 7)
https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf

"нарахування та виплата відсотків здійснюється за умови сплати за послуги не більш ніж на 3 різні акаунти (особові рахунки) та здійснення операцій в ТСС на сумму від 500 грн (вкл.) в попередньому календарному місяці"
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:44

  alexandr_kysil написав:А по платине за 10к я так понимаю консьерж не подключен и fast line в Борисполе не доступен? Карту можно получить только одну?


Консьерж нет, но карта MC Platinum Pay Pass является премиальной картой, ее держателю будет доступен Business Lounge в Аеропорту Борисполь, сервис возврата НДС от покупок в Евросоюзе TaxFree, скидки на аренду автомобилей от компании Herz&Avis, а также привилегии (скидки в магазинах) от компании MasterCard.

К одному счету, одна допка
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:50

  wig написав:Зачем тут вообще кредитка без кэшбека нормального. А если от безнадеги, то можно страховку оплатить.
Тася - совсем другое дело, там карта с платным годовым обслуживанием и кэшбеком даже на валюту.

Ваащето у Таси проблемы с впариванием страха именно по бесплатной кредитке -- по Б5.
По Виике мона спокойно отказаться от страха на этапе оформления.
И я их понимаю, прекрасно понимаю,... но пусть и банкстеры поймут, хотя бы попытаются услышать своего клиента, достаточно умного клиента :P :oops:
Востаннє редагувалось clientage в Чет 29 бер, 2018 13:51, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:51

  Банк Конкорд написав:
  tmp01 написав:Ув. представитель!
Вчера платил за Фрегат с Доходной - кешбека на счету не видно до сих пор.
Что случилось?


Скажите, а операции помимо оплаты Фрегата были по карте?
Согласно тарифам с 20.03 (П. 6.2 + сноска 7)
https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf

"нарахування та виплата відсотків здійснюється за умови сплати за послуги не більш ніж на 3 різні акаунти (особові рахунки) та здійснення операцій в ТСС на сумму від 500 грн (вкл.) в попередньому календарному місяці"

Спасибо за ответ.
"та здійснення операцій в ТСС на сумму від 500 грн (вкл.) в попередньому календарному місяці" - не увидел сразу эту уловку в новых тарифах.
Да, операций в ТСС не было.
tmp01
 
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