Додано: Чет 29 бер, 2018 13:37

Зачем тут вообще кредитка без кэшбека нормального. А если от безнадеги, то можно страховку оплатить.

Тася - совсем другое дело, там карта с платным годовым обслуживанием и кэшбеком даже на валюту.

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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.