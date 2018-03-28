clientage написав:
... и захватить распечатку последних 5 страниц диспута с этого форума по обязательности добровольной страховки
Кадато подобное помогло Таське подрихтовать лояльность
..а у нас банкиры по другому не понимают...пока им клиенты не устроят " публичную порку " то будут игнорировать и законодательство и права клиента как потребителя...)
...когда ж у нас уже будут суды как на западе....чтобы вот по такому прецеденту можно было спокойно подать в суд и со 100% результатом содрать с банка пару другу лимончиков зелени и все бы наладилось у них вмиг....а то ишь умные- решили уйти от ответов , прекрасно понимая что аргументов то у них и нет