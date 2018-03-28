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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 240241242243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:18

  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:К сожалению на все мои вопросы отвечаеют так: что если у клиента есть вопрос по кредитному договору, то попросить их обратиться в отделение банка! :(

... и захватить распечатку последних 5 страниц диспута с этого форума по обязательности добровольной страховки :mrgreen:
Кадато подобное помогло Таське подрихтовать лояльность


..а у нас банкиры по другому не понимают...пока им клиенты не устроят " публичную порку " то будут игнорировать и законодательство и права клиента как потребителя...)
...когда ж у нас уже будут суды как на западе....чтобы вот по такому прецеденту можно было спокойно подать в суд и со 100% результатом содрать с банка пару другу лимончиков зелени и все бы наладилось у них вмиг....а то ишь умные- решили уйти от ответов , прекрасно понимая что аргументов то у них и нет :wink:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:50

Дайте банку нагулять жирок. Только отделения стали массово открывать, а вы уже порку.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:04

Не-не, пусть зонтики готовят за ошибки :)

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sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:52

Банк Конкорд

Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:59

  Ruslan2453 написав:Банк Конкорд

Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?


А покупки вы этой картой совершаете в ТСС?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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