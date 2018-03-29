-VICTOR- написав: guntherhouse777 написав:
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
Это часть ст.55 ЗУ Про банки і банківську діяльність.
Может быть, с этим Законом знакомы в Конкорде.
Так что любое навязывание страховок идет вразрез с законодательством Неньки.
Раз банк не хочет идти навстречу, можно написать письмо Пред.правления и дедуяше копию.
..видимо в банке изучают Закон о банковской деятельности
.. а то вчера оф. пред "ушел выяснять..." и не вернулся....ну ничего - мы подождем...
отказать в выдаче кредитного продукта вам имеют право без всяких объяснений.
так что будем цитировать конституцию, что у нас запрещена дискриминация - соседу дали, а мне нет?
не хотите страховку - будет гарантированный отказ.
берете страховку - ваш кредирный рейтинг в лице банка повысится и вам кредитку выдадут. безс траховки у вас дефолтный рейтинг и банк не будет выдавать кредит клиенту с дефолтным рейтингом. страховка это элемент который повышает ваш кредитный рейтинг для банка.
ниодин закон не может обязать банк выдать вам кредит просто так, тем более беззалоговый.
прошли скоринг - получили, не прошли - не получили.
отсутствие страховки для банка ваш риск делает небопустимым к выдачи кредита и вам на основании вашего низкого кредитного рейтинга, вызванного отсутствием страховки отказывают.
дебетка - да. тут навяз страховки запрещено.
кредитный продукт - то кредитор может выставлять любые абсолютно любые условия выдачи кредита - вы их можете принять или не приянть. даже если вы их примите то вам могу т отказать в этом продукте просто так.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX