Додано: Чет 29 бер, 2018 17:28

не интересно - у меня давно такие )а в плане со страховками....ну я напомню вам сей момент , когда вам начнет какой то банк парить страховку против вашего на то желание и стану поддакивать " банк может...банк имеет право.." ИХ ПРАВО ( А ТОЧНЕЕ ЖЕЛАНИЕ ) НЕ ДОЛЖНО НАРУШАТЬ МОЕ ПРАВО . и с чего вы взяли что мне кто что то отказал ??? речь о том что к кредитной карте предлагается пакетом страховой договор - а это прямое нарушение законодательства и прав потребителей....по сути вы переворачиваете все с ног на голову ....что кто и как может , могут у нас по разному - но придерживаться законодательства банки обязаны , а какой у меня рейтинг...ну извините чего это вы его за мусорный оценили ?? с какого перепугу ?вы меня удивляете . Речь идет о том что страховой договор есть отдельным продуктом и не может быть обязательным условием согласно данного инцидента, точка....Могу лишь напомнить что в ПУМБ так же решили что клиент баран и не в состоянии защитить свои интересы - напомнить каков итог ?страховка впаренная мне была разорвана и никто мне карту не закрывал , да пришлось им устроить читку мозгов и написать пару обращений ...видимо потому что рейтинг у меня не мусорный ПУМБ раз в квартал мне подымает самостоятельно лимит .