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Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Конкорд Конкорд + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 240241242243 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 23 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 22% 5 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 6 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 35% 8 Всього голосів : 23 Додано: Чет 29 бер, 2018 14:18 clientage написав: Банк Конкорд написав: К сожалению на все мои вопросы отвечаеют так: что если у клиента есть вопрос по кредитному договору, то попросить их обратиться в отделение банка! К сожалению на все мои вопросы отвечаеют так: что если у клиента есть вопрос по кредитному договору, то попросить их обратиться в отделение банка!

... и захватить распечатку последних 5 страниц диспута с этого форума по обязательности добровольной страховки

Кадато подобное помогло Таське подрихтовать лояльность ... и захватить распечатку последних 5 страниц диспута с этого форума по обязательности добровольной страховкиКадато подобное помогло Таське подрихтовать лояльность



..а у нас банкиры по другому не понимают...пока им клиенты не устроят " публичную порку " то будут игнорировать и законодательство и права клиента как потребителя...)

...когда ж у нас уже будут суды как на западе....чтобы вот по такому прецеденту можно было спокойно подать в суд и со 100% результатом содрать с банка пару другу лимончиков зелени и все бы наладилось у них вмиг....а то ишь умные- решили уйти от ответов , прекрасно понимая что аргументов то у них и нет ..а у нас банкиры по другому не понимают...пока им клиенты не устроят " публичную порку " то будут игнорировать и законодательство и права клиента как потребителя...)...когда ж у нас уже будут суды как на западе....чтобы вот по такому прецеденту можно было спокойно подать в суд и со 100% результатом содрать с банка пару другу лимончиков зелени и все бы наладилось у них вмиг....а то ишь умные- решили уйти от ответов , прекрасно понимая что аргументов то у них и нет Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 6668 З нами з: 15.08.12 Подякував: 362 раз. Подякували: 1204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 14:50 Дайте банку нагулять жирок. Только отделения стали массово открывать, а вы уже порку. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

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Не-не, пусть зонтики готовят за ошибки sola Повідомлень: 3965 З нами з: 02.03.09 Подякував: 456 раз. Подякували: 446 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 15:52 Банк Конкорд



Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ? Ruslan2453 Повідомлень: 1310 З нами з: 13.02.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 15:59 Ruslan2453 написав: Банк Конкорд



Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ? Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?



А покупки Вы этой картой совершаете в ТСС? А покупки Вы этой картой совершаете в ТСС? Concord bank: concord.ua Банк Конкорд

Представник банку Повідомлень: 231 З нами з: 05.10.15 Подякував: 11 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 17:00 -VICTOR- написав: guntherhouse777 написав: Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.



Это часть ст.55 ЗУ Про банки і банківську діяльність.

Может быть, с этим Законом знакомы в Конкорде.



Так что любое навязывание страховок идет вразрез с законодательством Неньки.



Раз банк не хочет идти навстречу, можно написать письмо Пред.правления и дедуяше копию. Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.Это часть ст.55 ЗУ Про банки і банківську діяльність.Может быть, с этим Законом знакомы в Конкорде.Так что любое навязывание страховок идет вразрез с законодательством Неньки.Раз банк не хочет идти навстречу, можно написать письмо Пред.правления и дедуяше копию.



..видимо в банке изучают Закон о банковской деятельности

.. а то вчера оф. пред "ушел выяснять..." и не вернулся....ну ничего - мы подождем... ..видимо в банке изучают Закон о банковской деятельности..



отказать в выдаче кредитного продукта вам имеют право без всяких объяснений.

так что будем цитировать конституцию, что у нас запрещена дискриминация - соседу дали, а мне нет?



не хотите страховку - будет гарантированный отказ.

берете страховку - ваш кредирный рейтинг в лице банка повысится и вам кредитку выдадут. безс траховки у вас дефолтный рейтинг и банк не будет выдавать кредит клиенту с дефолтным рейтингом. страховка это элемент который повышает ваш кредитный рейтинг для банка.



ниодин закон не может обязать банк выдать вам кредит просто так, тем более беззалоговый.



прошли скоринг - получили, не прошли - не получили.



отсутствие страховки для банка ваш риск делает небопустимым к выдачи кредита и вам на основании вашего низкого кредитного рейтинга, вызванного отсутствием страховки отказывают.



дебетка - да. тут навяз страховки запрещено.

кредитный продукт - то кредитор может выставлять любые абсолютно любые условия выдачи кредита - вы их можете принять или не приянть. даже если вы их примите то вам могу т отказать в этом продукте просто так. отказать в выдаче кредитного продукта вам имеют право без всяких объяснений.так что будем цитировать конституцию, что у нас запрещена дискриминация - соседу дали, а мне нет?не хотите страховку - будет гарантированный отказ.берете страховку - ваш кредирный рейтинг в лице банка повысится и вам кредитку выдадут. безс траховки у вас дефолтный рейтинг и банк не будет выдавать кредит клиенту с дефолтным рейтингом. страховка это элемент который повышает ваш кредитный рейтинг для банка.ниодин закон не может обязать банк выдать вам кредит просто так, тем более беззалоговый.прошли скоринг - получили, не прошли - не получили.отсутствие страховки для банка ваш риск делает небопустимым к выдачи кредита и вам на основании вашего низкого кредитного рейтинга, вызванного отсутствием страховки отказывают.дебетка - да. тут навяз страховки запрещено.кредитный продукт - то кредитор может выставлять любые абсолютно любые условия выдачи кредита - вы их можете принять или не приянть. даже если вы их примите то вам могу т отказать в этом продукте просто так. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33939 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 17:09



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Повідомлень: 33939 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 17:28 IMPRINTER не интересно - у меня давно такие )

а в плане со страховками....ну я напомню вам сей момент , когда вам начнет какой то банк парить страховку против вашего на то желание и стану поддакивать " банк может...банк имеет право.." ИХ ПРАВО ( А ТОЧНЕЕ ЖЕЛАНИЕ ) НЕ ДОЛЖНО НАРУШАТЬ МОЕ ПРАВО . и с чего вы взяли что мне кто что то отказал ??? речь о том что к кредитной карте предлагается пакетом страховой договор - а это прямое нарушение законодательства и прав потребителей.

...по сути вы переворачиваете все с ног на голову ....что кто и как может , могут у нас по разному - но придерживаться законодательства банки обязаны , а какой у меня рейтинг...ну извините чего это вы его за мусорный оценили ?? с какого перепугу ? вы меня удивляете . Речь идет о том что страховой договор есть отдельным продуктом и не может быть обязательным условием согласно данного инцидента, точка.

...Могу лишь напомнить что в ПУМБ так же решили что клиент баран и не в состоянии защитить свои интересы - напомнить каков итог ? страховка впаренная мне была разорвана и никто мне карту не закрывал , да пришлось им устроить читку мозгов и написать пару обращений ...видимо потому что рейтинг у меня не мусорный ПУМБ раз в квартал мне подымает самостоятельно лимит . не интересно - у меня давно такие )а в плане со страховками....ну я напомню вам сей момент , когда вам начнет какой то банк парить страховку против вашего на то желание и стану поддакивать " банк может...банк имеет право.." ИХ ПРАВО ( А ТОЧНЕЕ ЖЕЛАНИЕ ) НЕ ДОЛЖНО НАРУШАТЬ МОЕ ПРАВО . и с чего вы взяли что мне кто что то отказал ??? речь о том что к кредитной карте предлагается пакетом страховой договор - а это прямое нарушение законодательства и прав потребителей....по сути вы переворачиваете все с ног на голову ....что кто и как может , могут у нас по разному - но придерживаться законодательства банки обязаны , а какой у меня рейтинг...ну извините чего это вы его за мусорный оценили ?? с какого перепугу ?вы меня удивляете . Речь идет о том что страховой договор есть отдельным продуктом и не может быть обязательным условием согласно данного инцидента, точка....Могу лишь напомнить что в ПУМБ так же решили что клиент баран и не в состоянии защитить свои интересы - напомнить каков итог ?страховка впаренная мне была разорвана и никто мне карту не закрывал , да пришлось им устроить читку мозгов и написать пару обращений ...видимо потому что рейтинг у меня не мусорный ПУМБ раз в квартал мне подымает самостоятельно лимит . Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 6668 З нами з: 15.08.12 Подякував: 362 раз. Подякували: 1204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 17:32 -VICTOR-

Резюмируя: я так понимаю, что если банк не хочет, то обращаетесь в страховую компанию для закрытия договора и всё? Vorlon Повідомлень: 5513 З нами з: 14.06.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 240241242243 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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