RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 241242243244>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:18

  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:К сожалению на все мои вопросы отвечаеют так: что если у клиента есть вопрос по кредитному договору, то попросить их обратиться в отделение банка! :(

... и захватить распечатку последних 5 страниц диспута с этого форума по обязательности добровольной страховки :mrgreen:
Кадато подобное помогло Таське подрихтовать лояльность


..а у нас банкиры по другому не понимают...пока им клиенты не устроят " публичную порку " то будут игнорировать и законодательство и права клиента как потребителя...)
...когда ж у нас уже будут суды как на западе....чтобы вот по такому прецеденту можно было спокойно подать в суд и со 100% результатом содрать с банка пару другу лимончиков зелени и все бы наладилось у них вмиг....а то ишь умные- решили уйти от ответов , прекрасно понимая что аргументов то у них и нет :wink:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6671
З нами з: 15.08.12
Подякував: 362 раз.
Подякували: 1205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:50

Дайте банку нагулять жирок. Только отделения стали массово открывать, а вы уже порку.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 06.01.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:04

Не-не, пусть зонтики готовят за ошибки :)

Зображення
sola
 
Повідомлень: 3965
З нами з: 02.03.09
Подякував: 456 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:52

Банк Конкорд

Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?
Ruslan2453
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 13.02.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:59

  Ruslan2453 написав:Банк Конкорд

Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?


А покупки Вы этой картой совершаете в ТСС?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 231
З нами з: 05.10.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:00

  -VICTOR- написав:
  guntherhouse777 написав:Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

Это часть ст.55 ЗУ Про банки і банківську діяльність.
Может быть, с этим Законом знакомы в Конкорде.

Так что любое навязывание страховок идет вразрез с законодательством Неньки.

Раз банк не хочет идти навстречу, можно написать письмо Пред.правления и дедуяше копию.


..видимо в банке изучают Закон о банковской деятельности :roll:
.. а то вчера оф. пред "ушел выяснять..." и не вернулся....ну ничего - мы подождем... :wink:


отказать в выдаче кредитного продукта вам имеют право без всяких объяснений.
так что будем цитировать конституцию, что у нас запрещена дискриминация - соседу дали, а мне нет?

не хотите страховку - будет гарантированный отказ.
берете страховку - ваш кредирный рейтинг в лице банка повысится и вам кредитку выдадут. безс траховки у вас дефолтный рейтинг и банк не будет выдавать кредит клиенту с дефолтным рейтингом. страховка это элемент который повышает ваш кредитный рейтинг для банка.

ниодин закон не может обязать банк выдать вам кредит просто так, тем более беззалоговый.

прошли скоринг - получили, не прошли - не получили.

отсутствие страховки для банка ваш риск делает небопустимым к выдачи кредита и вам на основании вашего низкого кредитного рейтинга, вызванного отсутствием страховки отказывают.

дебетка - да. тут навяз страховки запрещено.
кредитный продукт - то кредитор может выставлять любые абсолютно любые условия выдачи кредита - вы их можете принять или не приянть. даже если вы их примите то вам могу т отказать в этом продукте просто так.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33943
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5383 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:09

кому интересно БИН и как выглядит шаровая Платина к Доходной

Зображення
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33943
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5383 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:28

IMPRINTER не интересно - у меня давно такие )
а в плане со страховками....ну я напомню вам сей момент , когда вам начнет какой то банк парить страховку против вашего на то желание и стану поддакивать " банк может...банк имеет право.." ИХ ПРАВО ( А ТОЧНЕЕ ЖЕЛАНИЕ ) НЕ ДОЛЖНО НАРУШАТЬ МОЕ ПРАВО . и с чего вы взяли что мне кто что то отказал ??? речь о том что к кредитной карте предлагается пакетом страховой договор - а это прямое нарушение законодательства и прав потребителей.
...по сути вы переворачиваете все с ног на голову ....что кто и как может , могут у нас по разному - но придерживаться законодательства банки обязаны , а какой у меня рейтинг...ну извините чего это вы его за мусорный оценили ?? с какого перепугу ? :? вы меня удивляете . Речь идет о том что страховой договор есть отдельным продуктом и не может быть обязательным условием согласно данного инцидента, точка.
...Могу лишь напомнить что в ПУМБ так же решили что клиент баран и не в состоянии защитить свои интересы - напомнить каков итог ? :wink: страховка впаренная мне была разорвана и никто мне карту не закрывал , да пришлось им устроить чистку мозгов и написать пару обращений ...видимо потому что рейтинг у меня не мусорный ПУМБ раз в квартал мне подымает самостоятельно лимит .
Есть еще другие банки как Альфа и Таскомбанк - там так же любят предлагать страховки ,Но никто красную линию не переходит ! :roll: А ЗДЕСЬ ЧТО ? СТРАХ ПОТЕРЯЛИ ?) :roll:
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Чет 29 бер, 2018 17:54, всього редагувалось 2 разів.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6671
З нами з: 15.08.12
Подякував: 362 раз.
Подякували: 1205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:32

-VICTOR-
Резюмируя: я так понимаю, что если банк не хочет, то обращаетесь в страховую компанию для закрытия договора и всё?
Vorlon
 
Повідомлень: 5513
З нами з: 14.06.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:45

  Vorlon написав:-VICTOR-
Резюмируя: я так понимаю, что если банк не хочет, то обращаетесь в страховую компанию для закрытия договора и всё?

совершенно верно ....тут кратко правило одно :ДО истечения 14 дней после открытия в банке кредитки - пишете заявление в банке на отказ от услуги страхования аргументируя свое право Законом о защите прав потребителей , которым гарантировано право отказаться от товара/услуги в течении 14 дней , регистрируете заявление в банке и ждете - никуда они не денутся никто нарушать Закон не будет - накладно это им . Второй вариант: ПОСЛЕ 14 дней - только заявлением напрямую в Страховую ибо после 14 дней банк уже может аргументировано отказать , а Страховая не может отказать в разрыве страховки...но так же все делать официально - написанием и регистрацией заявления.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6671
З нами з: 15.08.12
Подякував: 362 раз.
Подякували: 1205 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 241242243244>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, liliya_logical, vitaliy1111, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13078)
29.03.2018 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.