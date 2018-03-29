IMPRINTER
хотелки банков и их аргументы - мне понятны...) чего мы по кругу то ходим ? какая цель ? вы хотите их действия оправдать ?...
Банки могут хотеть много чего , но над ими и нами есть законодатель и нормы закона они обязаны соблюдать (их хотелки не могут противоречить нормам закона !
). По данному инциденту есть кредитный договор -отдельный документ и есть страховой Договор - отдельный договор , Страховая Альянс , если я не ошибаюсь .
Я аргументирую свою позицию : ст.55 ЗУ Про банки і банківську діяльність.
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
Давайте прекращать эту ненужную и даже вредную дискуссию