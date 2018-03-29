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банках (гарне і погане) / Конкорд Конкорд + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 241242243244 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 23 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 22% 5 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 6 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 35% 8 Всього голосів : 23 Додано: Чет 29 бер, 2018 17:50 -VICTOR-



все абсолютно верно, у вас есть право на отказ от страховки, у банка есть право обнулить вам лимит.



з.ы. а право про 14 дней на неразрывные депозиты распространяется, кстати? т.е. ты как бы не разрываешь договор досрочно, а просто аннулируешь сам факт его заключения с ссылкой о Законе про защиту прав потребителей и 14 жней на отказ? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33943 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 18:04 IMPRINTER ...та имеет , кто ж спорит , я ж категорически против постановки вопроса пакетных продаж , мы так дойдем до того что в банке начнут еще и по мешку картошки в пакет включать и вязке лука с чесноком - мотивируя заботой о здоровье и правильном сбалансированном питании заемщика

... с депозитом и 14 днями -ход мыслей правильный...) и не противоречит логике , но я конечно такого еще не практиковал...думаю должно работать . ...та имеет , кто ж спорит , я ж категорически против постановки вопроса пакетных продаж , мы так дойдем до того что в банке начнут еще и по мешку картошки в пакет включать и вязке лука с чесноком - мотивируя заботой о здоровье и правильном сбалансированном питании заемщика... с депозитом и 14 днями -ход мыслей правильный...) и не противоречит логике , но я конечно такого еще не практиковал...думаю должно работать . Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 6671 З нами з: 15.08.12 Подякував: 362 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 18:38 -VICTOR- написав: IMPRINTER ...та имеет , кто ж спорит , я ж категорически против постановки вопроса пакетных продаж , мы так дойдем до того что в банке начнут еще и по мешку картошки в пакет включать и вязке лука с чесноком - мотивируя заботой о здоровье и правильном сбалансированном питании заемщика

... с депозитом и 14 днями -ход мыслей правильный...) и не противоречит логике , но я конечно такого еще не практиковал...думаю должно работать . ...та имеет , кто ж спорит , я ж категорически против постановки вопроса пакетных продаж , мы так дойдем до того что в банке начнут еще и по мешку картошки в пакет включать и вязке лука с чесноком - мотивируя заботой о здоровье и правильном сбалансированном питании заемщика... с депозитом и 14 днями -ход мыслей правильный...) и не противоречит логике , но я конечно такого еще не практиковал...думаю должно работать .



если бы я выдавал кому то кредит - я бы требовал до момента возврата долга не бриться .... что угодно - выдвигать требования к заемщику пусть даже самые сумасбродные - это прямое право кредитора - если кредитор говорит я вам не дам в долг без страховки - это его право - называть можно как угодно это пакетными продажами или еще как угодно ... тут нет нарушения законодательства ... если банк выдает кредиты лицам не младше 25 и не старше 65 - это что значит, что он нарушает конституцию и дискриминирует остальных по возрасту? или не дает безработным? банк считает, что наличие страховки для этого кредитного продукта диверсифицирует его кредитные риски и всё. если бы я выдавал кому то кредит - я бы требовал до момента возврата долга не бриться .... что угодно - выдвигать требования к заемщику пусть даже самые сумасбродные - это прямое право кредитора - если кредитор говорит я вам не дам в долг без страховки - это его право - называть можно как угодно это пакетными продажами или еще как угодно ... тут нет нарушения законодательства ... если банк выдает кредиты лицам не младше 25 и не старше 65 - это что значит, что он нарушает конституцию и дискриминирует остальных по возрасту? или не дает безработным? банк считает, что наличие страховки для этого кредитного продукта диверсифицирует его кредитные риски и всё. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33943 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 18:48 о, конский кешбек пришел Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33943 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 18:49 IMPRINTER хотелки банков и их аргументы - мне понятны...) чего мы по кругу то ходим ? какая цель ? вы хотите их действия оправдать ?...

Банки могут хотеть много чего , но над ими и нами есть законодатель и нормы закона они обязаны соблюдать (их хотелки не могут противоречить нормам закона ! ). По данному инциденту есть кредитный договор -отдельный документ и есть страховой Договор - отдельный договор , Страховая Альянс , если я не ошибаюсь .



Я аргументирую свою позицию : ст.55 ЗУ Про банки і банківську діяльність.

Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.



Давайте прекращать эту ненужную и даже вредную дискуссию хотелки банков и их аргументы - мне понятны...) чего мы по кругу то ходим ? какая цель ? вы хотите их действия оправдать ?...Банки могут хотеть много чего , но над ими и нами есть законодатель и нормы закона они обязаны соблюдать (их хотелки не могут противоречить нормам закона !). По данному инциденту есть кредитный договор -отдельный документ и есть страховой Договор - отдельный договор , Страховая Альянс , если я не ошибаюсь .Я аргументирую свою позицию : ст.55 ЗУ Про банки і банківську діяльність.Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.Давайте прекращать эту ненужную и даже вредную дискуссию Востаннє редагувалось -VICTOR- в Чет 29 бер, 2018 18:53, всього редагувалось 1 раз. Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 6671 З нами з: 15.08.12 Подякував: 362 раз. Подякували: 1205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 бер, 2018 18:52 -VICTOR-



я думаю меня сложно заподозрить в отстаивании интересов банкиров )

но в вопросах, касаемых взаимоотношений кредитора и заемщика - у нас кредитор практически бесправный - это факт. Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 33943 З нами з: 06.08.09 Подякував: 203 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 241242243244 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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