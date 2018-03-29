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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:50

-VICTOR-

все абсолютно верно, у вас есть право на отказ от страховки, у банка есть право обнулить вам лимит.

з.ы. а право про 14 дней на неразрывные депозиты распространяется, кстати? т.е. ты как бы не разрываешь договор досрочно, а просто аннулируешь сам факт его заключения с ссылкой о Законе про защиту прав потребителей и 14 жней на отказ?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:04

IMPRINTER ...та имеет , кто ж спорит , я ж категорически против постановки вопроса пакетных продаж , мы так дойдем до того что в банке начнут еще и по мешку картошки в пакет включать и вязке лука с чесноком - мотивируя заботой о здоровье и правильном сбалансированном питании заемщика :lol:
... с депозитом и 14 днями -ход мыслей правильный...) и не противоречит логике , но я конечно такого еще не практиковал...думаю должно работать .
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:38

  -VICTOR- написав:IMPRINTER ...та имеет , кто ж спорит , я ж категорически против постановки вопроса пакетных продаж , мы так дойдем до того что в банке начнут еще и по мешку картошки в пакет включать и вязке лука с чесноком - мотивируя заботой о здоровье и правильном сбалансированном питании заемщика :lol:
... с депозитом и 14 днями -ход мыслей правильный...) и не противоречит логике , но я конечно такого еще не практиковал...думаю должно работать .


если бы я выдавал кому то кредит - я бы требовал до момента возврата долга не бриться .... что угодно - выдвигать требования к заемщику пусть даже самые сумасбродные - это прямое право кредитора - если кредитор говорит я вам не дам в долг без страховки - это его право - называть можно как угодно это пакетными продажами или еще как угодно ... тут нет нарушения законодательства ... если банк выдает кредиты лицам не младше 25 и не старше 65 - это что значит, что он нарушает конституцию и дискриминирует остальных по возрасту? или не дает безработным? банк считает, что наличие страховки для этого кредитного продукта диверсифицирует его кредитные риски и всё.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:48

о, конский кешбек пришел
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:49

IMPRINTER хотелки банков и их аргументы - мне понятны...) чего мы по кругу то ходим ? какая цель ? вы хотите их действия оправдать ?...
Банки могут хотеть много чего , но над ими и нами есть законодатель и нормы закона они обязаны соблюдать (их хотелки не могут противоречить нормам закона ! :wink: ). По данному инциденту есть кредитный договор -отдельный документ и есть страховой Договор - отдельный договор , Страховая Альянс , если я не ошибаюсь .

Я аргументирую свою позицию : ст.55 ЗУ Про банки і банківську діяльність.
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

Давайте прекращать эту ненужную и даже вредную дискуссию
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Чет 29 бер, 2018 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:52

-VICTOR-

я думаю меня сложно заподозрить в отстаивании интересов банкиров )
но в вопросах, касаемых взаимоотношений кредитора и заемщика - у нас кредитор практически бесправный - это факт.
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IMPRINTER
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