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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:50
-VICTOR-
все абсолютно верно, у вас есть право на отказ от страховки, у банка есть право обнулить вам лимит.
з.ы. а право про 14 дней на неразрывные депозиты распространяется, кстати? т.е. ты как бы не разрываешь договор досрочно, а просто аннулируешь сам факт его заключения с ссылкой о Законе про защиту прав потребителей и 14 жней на отказ?
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Додано: Чет 29 бер, 2018 18:04
IMPRINTER
...та имеет , кто ж спорит , я ж категорически против постановки вопроса пакетных продаж , мы так дойдем до того что в банке начнут еще и по мешку картошки в пакет включать и вязке лука с чесноком - мотивируя заботой о здоровье и правильном сбалансированном питании заемщика
... с депозитом и 14 днями -ход мыслей правильный...) и не противоречит логике , но я конечно такого еще не практиковал...думаю должно работать .
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Додано: Чет 29 бер, 2018 18:38
-VICTOR- написав:IMPRINTER
...та имеет , кто ж спорит , я ж категорически против постановки вопроса пакетных продаж , мы так дойдем до того что в банке начнут еще и по мешку картошки в пакет включать и вязке лука с чесноком - мотивируя заботой о здоровье и правильном сбалансированном питании заемщика
... с депозитом и 14 днями -ход мыслей правильный...) и не противоречит логике , но я конечно такого еще не практиковал...думаю должно работать .
если бы я выдавал кому то кредит - я бы требовал до момента возврата долга не бриться .... что угодно - выдвигать требования к заемщику пусть даже самые сумасбродные - это прямое право кредитора - если кредитор говорит я вам не дам в долг без страховки - это его право - называть можно как угодно это пакетными продажами или еще как угодно ... тут нет нарушения законодательства ... если банк выдает кредиты лицам не младше 25 и не старше 65 - это что значит, что он нарушает конституцию и дискриминирует остальных по возрасту? или не дает безработным? банк считает, что наличие страховки для этого кредитного продукта диверсифицирует его кредитные риски и всё.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 18:48
о, конский кешбек пришел
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Додано: Чет 29 бер, 2018 18:49
IMPRINTER
хотелки банков и их аргументы - мне понятны...) чего мы по кругу то ходим ? какая цель ? вы хотите их действия оправдать ?...
Банки могут хотеть много чего , но над ими и нами есть законодатель и нормы закона они обязаны соблюдать (их хотелки не могут противоречить нормам закона !
). По данному инциденту есть кредитный договор -отдельный документ и есть страховой Договор - отдельный договор , Страховая Альянс , если я не ошибаюсь .
Я аргументирую свою позицию : ст.55 ЗУ Про банки і банківську діяльність.
Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.
Давайте прекращать эту ненужную и даже вредную дискуссию
Востаннє редагувалось -VICTOR-
в Чет 29 бер, 2018 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 18:52
-VICTOR-
я думаю меня сложно заподозрить в отстаивании интересов банкиров )
но в вопросах, касаемых взаимоотношений кредитора и заемщика - у нас кредитор практически бесправный - это факт.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 21:21
IMPRINTER написав:
о, конский кешбек пришел
Пришли конские проценты на остаток. А кэшбек... максимум, жеребячим можно назвать.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 21:40
Vorlon написав: BBC написав:
У кожного своя правда.
Возможно. Лично вас банили? Меня нет. Снимал неоднократно в 2016-2017 годах.
Видишь суслика? А он есть!
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korovas2
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Додано: Чет 29 бер, 2018 21:44
korovas2
Если кого-то одного забанили, то это ещё ничего не значит.
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Vorlon
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Додано: Чет 29 бер, 2018 22:18
Vorlon написав:korovas2
Если кого-то одного забанили, то это ещё ничего не значит.
Опять же, суслик далеко не один. И здесь на форуме их много. Но в ворлоноцентрическом мире нет права на возражение...
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korovas2
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