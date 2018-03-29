Додано: Чет 29 бер, 2018 17:50

-VICTOR-



все абсолютно верно, у вас есть право на отказ от страховки, у банка есть право обнулить вам лимит.



з.ы. а право про 14 дней на неразрывные депозиты распространяется, кстати? т.е. ты как бы не разрываешь договор досрочно, а просто аннулируешь сам факт его заключения с ссылкой о Законе про защиту прав потребителей и 14 жней на отказ?

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX