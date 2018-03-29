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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 22:23
Банк Конкорд написав: Ruslan2453 написав:Банк Конкорд
Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?
А покупки Вы этой картой совершаете в ТСС?
покупки НЕ делал,только перечисление на 100 гривен.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:22
Банк Конкорд написав: Ruslan2453 написав:Банк Конкорд
Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?
А покупки Вы этой картой совершаете в ТСС?
ТТС це де?
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