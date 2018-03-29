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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 242243244245

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:23

  Банк Конкорд написав:
  Ruslan2453 написав:Банк Конкорд

Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?


А покупки Вы этой картой совершаете в ТСС?


покупки НЕ делал,только перечисление на 100 гривен.
Ruslan2453
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 13.02.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 175 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:22

  Банк Конкорд написав:
  Ruslan2453 написав:Банк Конкорд

Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?


А покупки Вы этой картой совершаете в ТСС?

ТТС це де?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24249
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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  #<1 ... 242243244245
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