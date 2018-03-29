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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 22:23
Банк Конкорд написав: Ruslan2453 написав:Банк Конкорд
Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?
А покупки Вы этой картой совершаете в ТСС?
покупки НЕ делал,только перечисление на 100 гривен.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:22
Банк Конкорд написав: Ruslan2453 написав:Банк Конкорд
Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?
А покупки Вы этой картой совершаете в ТСС?
ТТС це де?
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:50
Тася пишет в новостях, что МС вводит изменения в посещение зала в Борисполе, для шары нужно за месяц до прохода потратить от 3к именно с этой карты. Подозреваю, изменения коснулись не только Тасю)
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:00
Спасибо, Вам, за то что обратили внимание на продукты нашего банка.
Банк от клиента не требует обязательного страхования, это условие данного вида кредитования.
Если у Вас уже есть оформленный договор страхования, то наверно не целесообразно оформлять еще один продукт с страховкой.
По скольку рынок достаточно открыт в выборе и получении в сфере банковских услуг любого продукта, конечно Вы можете принимать для себя более выгодные условия.
Мы можем Вам предложить другие виды кредитов, которые оформляются без страховок, это карты премиум – карты: MC GOLD, MC PLATINUM.
За более детальной информцией по данным продуктам Вы можете обратиться в отделение банка.
Concord bank: concord.ua
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:02
Банк Конкорд написав:
Спасибо, Вам, за то что обратили внимание на продукты нашего банка.
Банк от клиента не требует обязательного страхования, это условие данного вида кредитования.
Если у Вас уже есть оформленный договор страхования, то наверно не целесообразно оформлять еще один продукт с страховкой.
По скольку рынок достаточно открыт в выборе и получении в сфере банковских услуг любого продукта, конечно Вы можете принимать для себя более выгодные условия.
Мы можем Вам предложить другие виды кредитов, которые оформляются без страховок, это карты премиум – карты: MC GOLD, MC PLATINUM.
За более детальной информцией по данным продуктам Вы можете обратиться в отделение банка.
Ким підписана ця відповідь?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:25
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав:
Спасибо, Вам, за то что обратили внимание на продукты нашего банка.
Банк от клиента не требует обязательного страхования, это условие данного вида кредитования.
Если у Вас уже есть оформленный договор страхования, то наверно не целесообразно оформлять еще один продукт с страховкой.
По скольку рынок достаточно открыт в выборе и получении в сфере банковских услуг любого продукта, конечно Вы можете принимать для себя более выгодные условия.
Мы можем Вам предложить другие виды кредитов, которые оформляются без страховок, это карты премиум – карты: MC GOLD, MC PLATINUM.
За более детальной информцией по данным продуктам Вы можете обратиться в отделение банка.
Ким підписана ця відповідь?
Вона не повинна бути підписана
Concord bank: concord.ua
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:27
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав: Ruslan2453 написав:Банк Конкорд
Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?
А покупки Вы этой картой совершаете в ТСС?
ТТС це де?
торгово-сервісна мережа, платежі які проходять по пос-термірналам
Concord bank: concord.ua
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:22
Звоню на горячку по телефону (050) 734-50-05,
в в ответ "Зачекайте будь ласка, абонент размовляе".
Через пару минут - тупо сбросили.
Уровень саппорта - просто жесть
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mustbe
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:33
Как быстрее всего без комиса перекинуть деньги с Конкорда на Глобус ?
1. СЭП с Конкорда на Глобус ?
2. p2p Аллой с Конкорда, СЭП с Аллы на Глобус ?
3. Другой вариант ?
Как быстро ходят СЭПы с Конкорда ? Какой регламент ? Не эстонский ли ?
Востаннє редагувалось mustbe
в П'ят 30 бер, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:34
Конечно, прямой СЭП. Алла то три раза в сутки отправляет, и то не всегда.
Но, в Шарике зачисление долгое.
Востаннє редагувалось wig
в П'ят 30 бер, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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