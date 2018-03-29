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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 243244245246247>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 22:23

  Банк Конкорд написав:
  Ruslan2453 написав:Банк Конкорд

Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?


А покупки Вы этой картой совершаете в ТСС?


покупки НЕ делал,только перечисление на 100 гривен.
Ruslan2453
 
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Подякував: 11 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:22

  Банк Конкорд написав:
  Ruslan2453 написав:Банк Конкорд

Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?


А покупки Вы этой картой совершаете в ТСС?

ТТС це де?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24260
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:50

Re: Конкорд

Тася пишет в новостях, что МС вводит изменения в посещение зала в Борисполе, для шары нужно за месяц до прохода потратить от 3к именно с этой карты. Подозреваю, изменения коснулись не только Тасю)
alexandr_kysil
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:00

Есть ответ от Директора

Спасибо, Вам, за то что обратили внимание на продукты нашего банка.

Банк от клиента не требует обязательного страхования, это условие данного вида кредитования.

Если у Вас уже есть оформленный договор страхования, то наверно не целесообразно оформлять еще один продукт с страховкой.

По скольку рынок достаточно открыт в выборе и получении в сфере банковских услуг любого продукта, конечно Вы можете принимать для себя более выгодные условия.

Мы можем Вам предложить другие виды кредитов, которые оформляются без страховок, это карты премиум – карты: MC GOLD, MC PLATINUM.

За более детальной информцией по данным продуктам Вы можете обратиться в отделение банка.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 237
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:02

  Банк Конкорд написав:Спасибо, Вам, за то что обратили внимание на продукты нашего банка.

Банк от клиента не требует обязательного страхования, это условие данного вида кредитования.

Если у Вас уже есть оформленный договор страхования, то наверно не целесообразно оформлять еще один продукт с страховкой.

По скольку рынок достаточно открыт в выборе и получении в сфере банковских услуг любого продукта, конечно Вы можете принимать для себя более выгодные условия.

Мы можем Вам предложить другие виды кредитов, которые оформляются без страховок, это карты премиум – карты: MC GOLD, MC PLATINUM.

За более детальной информцией по данным продуктам Вы можете обратиться в отделение банка.

Ким підписана ця відповідь?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24260
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:Спасибо, Вам, за то что обратили внимание на продукты нашего банка.

Банк от клиента не требует обязательного страхования, это условие данного вида кредитования.

Если у Вас уже есть оформленный договор страхования, то наверно не целесообразно оформлять еще один продукт с страховкой.

По скольку рынок достаточно открыт в выборе и получении в сфере банковских услуг любого продукта, конечно Вы можете принимать для себя более выгодные условия.

Мы можем Вам предложить другие виды кредитов, которые оформляются без страховок, это карты премиум – карты: MC GOLD, MC PLATINUM.

За более детальной информцией по данным продуктам Вы можете обратиться в отделение банка.

Ким підписана ця відповідь?


Вона не повинна бути підписана
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 237
З нами з: 05.10.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:
  Ruslan2453 написав:Банк Конкорд

Что то я тоже не вижу кэшбэка за вчерашнюю оплату Фрегата ?


А покупки Вы этой картой совершаете в ТСС?

ТТС це де?


торгово-сервісна мережа, платежі які проходять по пос-термірналам
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 237
З нами з: 05.10.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:22

Звоню на горячку по телефону (050) 734-50-05,
в в ответ "Зачекайте будь ласка, абонент размовляе".
Через пару минут - тупо сбросили.

Уровень саппорта - просто жесть
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:33

Как быстрее всего без комиса перекинуть деньги с Конкорда на Глобус ?
1. СЭП с Конкорда на Глобус ?
2. p2p Аллой с Конкорда, СЭП с Аллы на Глобус ?
3. Другой вариант ?

Как быстро ходят СЭПы с Конкорда ? Какой регламент ? Не эстонский ли ?
Востаннє редагувалось mustbe в П'ят 30 бер, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
 
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Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:34

Конечно, прямой СЭП. Алла то три раза в сутки отправляет, и то не всегда.
Но, в Шарике зачисление долгое.
Востаннє редагувалось wig в П'ят 30 бер, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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