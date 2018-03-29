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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:34

mustbe
1. через 1ч будут у Шарика
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 24054
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Подякували: 2703 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:38

Банк Конкорд, хто в КоКо Директор що відповіді Вам присилає?
Яку посаду він обіймає в банці?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24260
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:38

Есть ли ограничения по сумме сэпа ?
40к - пролезет ?
mustbe
 
Повідомлень: 338
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:40

  mustbe написав:Есть ли ограничения по сумме сэпа ?
40к - пролезет ?

По дефолту 15. Если не писали заяву в отделении, каждый раз звонить на горячку.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2700
З нами з: 06.01.12
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:41

  mustbe написав:Есть ли ограничения по сумме сэпа ?
40к - пролезет ?

15000.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24260
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Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:52

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, хто в КоКо Директор що відповіді Вам присилає?
Яку посаду він обіймає в банці?


ця відповідь конктретно або все взагалі
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 237
З нами з: 05.10.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:53

15 - это за раз или за сутки ?
14+14+14 - пролезут ?
mustbe
 
Повідомлень: 338
З нами з: 27.12.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:54

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, хто в КоКо Директор що відповіді Вам присилає?
Яку посаду він обіймає в банці?


ця відповідь конктретно або все взагалі

Конкретно...
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24260
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:55

  mustbe написав:15 - это за раз или за сутки ?
14+14+14 - пролезут ?

Добовий ліміт
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24260
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:00

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, хто в КоКо Директор що відповіді Вам присилає?
Яку посаду він обіймає в банці?


ця відповідь конктретно або все взагалі

Конкретно...


Елена Безуглая - заместитель председателя правления
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 237
З нами з: 05.10.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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  #<1 ... 244245246247>
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