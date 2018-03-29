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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:34
mustbe
1. через 1ч будут у Шарика
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:38
Банк Конкорд, хто в КоКо Директор що відповіді Вам присилає?
Яку посаду він обіймає в банці?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:38
Есть ли ограничения по сумме сэпа ?
40к - пролезет ?
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mustbe
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:40
mustbe написав:
Есть ли ограничения по сумме сэпа ?
40к - пролезет ?
По дефолту 15. Если не писали заяву в отделении, каждый раз звонить на горячку.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:41
mustbe написав:
Есть ли ограничения по сумме сэпа ?
40к - пролезет ?
15000.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:52
Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, хто в КоКо Директор що відповіді Вам присилає?
Яку посаду він обіймає в банці?
ця відповідь конктретно або все взагалі
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:53
15 - это за раз или за сутки ?
14+14+14 - пролезут ?
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mustbe
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:54
Банк Конкорд написав: Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, хто в КоКо Директор що відповіді Вам присилає?
Яку посаду він обіймає в банці?
ця відповідь конктретно або все взагалі
Конкретно...
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:55
mustbe написав:
15 - это за раз или за сутки ?
14+14+14 - пролезут ?
Добовий ліміт
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:00
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав: Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, хто в КоКо Директор що відповіді Вам присилає?
Яку посаду він обіймає в банці?
ця відповідь конктретно або все взагалі
Конкретно...
Елена Безуглая - заместитель председателя правления
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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