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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:06
Квесторе_поверніться написав:
Добовий ліміт
Он поднимается. К томе же здесь нет правила, что только одна доходная на лицо.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:07
Банк Конкорд, дякую за інфо, Оленка в КоКо фізиками займається?
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:09
Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, дякую за інфо, Оленка в КоКо фізиками займається?
так
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:14
Банк Конкорд написав:
Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, дякую за інфо, Оленка в КоКо фізиками займається?
так
Мережа невеличка для фізиків...це Вам не 200 відділень ломбарду.
Не плануєте мережу розширювати?
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:16
Банк Конкорд написав:
Елена Безуглая - заместитель председателя правления
надеемся что ответы ей готовит какой-то компетентный сотрудник,
т.к. начальники отделений банков в банковских продуктах разбираются плохо, некоторые прямо говорят "мы об изменении тарифов узнаем от клиентов"
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