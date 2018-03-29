Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:06
Квесторе_поверніться написав:
Добовий ліміт
Он поднимается. К томе же здесь нет правила, что только одна доходная на лицо.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:07
Банк Конкорд, дякую за інфо, Оленка в КоКо фізиками займається?
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:09
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд
, дякую за інфо, Оленка в КоКо фізиками займається?
так
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Банк Конкорд
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:14
Банк Конкорд написав: Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд
, дякую за інфо, Оленка в КоКо фізиками займається?
так
Мережа невеличка для фізиків...це Вам не 200 відділень ломбарду.
Не плануєте мережу розширювати?
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:16
Банк Конкорд написав:
Елена Безуглая - заместитель председателя правления
надеемся что ответы ей готовит какой-то компетентный сотрудник,
т.к. начальники отделений банков в банковских продуктах разбираются плохо, некоторые прямо говорят "мы об изменении тарифов узнаем от клиентов"
J
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:53
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:56
звичайно, але по цій карті доп.скідка для конференції ITEM
якщо цікавить МакДак сам по собі, є InJoy:
https://concord.ua/ru/card/kreditnye/injoy
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 241
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:00
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:08
Квесторе_поверніться написав:
Без плати?
InJoy 100 грн, ITEM без. Для учасников конференции ITEM2018
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 241
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:16
А что єто значит: не могу войти в интрнет банкин.
Произошла ошибка!
Произошла ошибка обработки запроса. Попробуйте вернуться и повторить действие снова.
О, пустило
Востаннє редагувалось
demichh
в П'ят 30 бер, 2018 15:18, всього редагувалось 1 раз.
demichh
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