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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:06

  Квесторе_поверніться написав:Добовий ліміт

Он поднимается. К томе же здесь нет правила, что только одна доходная на лицо.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:07

Банк Конкорд, дякую за інфо, Оленка в КоКо фізиками займається?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:09

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, дякую за інфо, Оленка в КоКо фізиками займається?


так
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:14

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, дякую за інфо, Оленка в КоКо фізиками займається?


так

Мережа невеличка для фізиків...це Вам не 200 відділень ломбарду.
Не плануєте мережу розширювати?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:16

  Банк Конкорд написав:Елена Безуглая - заместитель председателя правления

надеемся что ответы ей готовит какой-то компетентный сотрудник,
т.к. начальники отделений банков в банковских продуктах разбираются плохо, некоторые прямо говорят "мы об изменении тарифов узнаем от клиентов"
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:53

КАрта для любителів Маддональда...ше дають?
https://concord.ua/uploads/redactor/5ab3bf04ec040.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 14:56

  Квесторе_поверніться написав:КАрта для любителів Маддональда...ше дають?
https://concord.ua/uploads/redactor/5ab3bf04ec040.pdf


звичайно, але по цій карті доп.скідка для конференції ITEM
якщо цікавить МакДак сам по собі, є InJoy:
https://concord.ua/ru/card/kreditnye/injoy
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 241
З нами з: 05.10.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:00

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:КАрта для любителів Маддональда...ше дають?
https://concord.ua/uploads/redactor/5ab3bf04ec040.pdf


звичайно, але по цій карті доп.скідка для конференції ITEM
якщо цікавить МакДак сам по собі, є InJoy:
https://concord.ua/ru/card/kreditnye/injoy

Без плати?
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Повідомлень: 24271
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:08

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:КАрта для любителів Маддональда...ше дають?
https://concord.ua/uploads/redactor/5ab3bf04ec040.pdf


звичайно, але по цій карті доп.скідка для конференції ITEM
якщо цікавить МакДак сам по собі, є InJoy:
https://concord.ua/ru/card/kreditnye/injoy

Без плати?


InJoy 100 грн, ITEM без. Для учасников конференции ITEM2018
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 241
З нами з: 05.10.15
Подякував: 11 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:16

А что єто значит: не могу войти в интрнет банкин.
Произошла ошибка!
Произошла ошибка обработки запроса.
Попробуйте вернуться и повторить действие снова.

О, пустило
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 30 бер, 2018 15:18, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
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