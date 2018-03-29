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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:16
demichh написав:
А что єто значит: не могу войти в интрнет банкин.
Произошла ошибка!
Произошла ошибка обработки запроса.
Попробуйте вернуться и повторить действие снова.
Попробуйте пожалуйста повторить вход
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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- Представник банку
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- Повідомлень: 241
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 13 раз.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:18
sola написав: Банк Конкорд написав:
Проводились несколько работ по улучшению. Сейчас 3й день идет работа проверки на баги и ошибки. Скоро обновление будет загружено, и ; должны работать
Ну что ж, пока по прежнему не работают
Поле Назначение платежа не является корректным назначением платежа. Для ввода разрешены буквы, цифры, точка, запятая, дефис
Очень неудобно...
Сегодня должны были обновить данную возможность, Вы не проверяли?
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 241
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
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