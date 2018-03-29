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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:16

  demichh написав:А что єто значит: не могу войти в интрнет банкин.
Произошла ошибка!
Произошла ошибка обработки запроса.
Попробуйте вернуться и повторить действие снова.


Попробуйте пожалуйста повторить вход
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:18

  sola написав:
  Банк Конкорд написав:Проводились несколько работ по улучшению. Сейчас 3й день идет работа проверки на баги и ошибки. Скоро обновление будет загружено, и ; должны работать


Ну что ж, пока по прежнему не работают :(

Поле Назначение платежа не является корректным назначением платежа. Для ввода разрешены буквы, цифры, точка, запятая, дефис


Очень неудобно...

Сегодня должны были обновить данную возможность, Вы не проверяли?
Concord bank: concord.ua
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Повідомлень: 243
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:54

Re: Конкорд

Добрый день. Что за приз?http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/byudzhet/novosti/besproigryshnaya_lotereya_ot_konkord_banka_
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:59

  isen написав:Добрый день. Что за приз?http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/byudzhet/novosti/besproigryshnaya_lotereya_ot_konkord_banka_


Это Вам предстоит узнать :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:05

  Банк Конкорд написав:Спасибо, Вам, за то что обратили внимание на продукты нашего банка.

Банк от клиента не требует обязательного страхования, это условие данного вида кредитования.

Если у Вас уже есть оформленный договор страхования, то наверно не целесообразно оформлять еще один продукт с страховкой.

По скольку рынок достаточно открыт в выборе и получении в сфере банковских услуг любого продукта, конечно Вы можете принимать для себя более выгодные условия.

Мы можем Вам предложить другие виды кредитов, которые оформляются без страховок, это карты премиум – карты: MC GOLD, MC PLATINUM.

За более детальной информцией по данным продуктам Вы можете обратиться в отделение банка.

... то есть... банк немножко " попустило " в теме обязательности страховок ?)...ну что же -это прогресс , скандал считаем исчерпанным :wink:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:07

Банк Конкорд
А за депозиты, оформленные в ИБ, приз полагается?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:14

Re: Конкорд

  Vorlon написав:А за депозиты, оформленные в ИБ, приз полагается?

Чуть выше процент, да.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:22

  -VICTOR- написав:
  Банк Конкорд написав:Спасибо, Вам, за то что обратили внимание на продукты нашего банка.

Банк от клиента не требует обязательного страхования, это условие данного вида кредитования.

Если у Вас уже есть оформленный договор страхования, то наверно не целесообразно оформлять еще один продукт с страховкой.

По скольку рынок достаточно открыт в выборе и получении в сфере банковских услуг любого продукта, конечно Вы можете принимать для себя более выгодные условия.

Мы можем Вам предложить другие виды кредитов, которые оформляются без страховок, это карты премиум – карты: MC GOLD, MC PLATINUM.

За более детальной информцией по данным продуктам Вы можете обратиться в отделение банка.

... то есть... банк немножко " попустило " в теме обязательности страховок ?)...ну что же -это прогресс , скандал считаем исчерпанным :wink:


спасибо :D
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 243
З нами з: 05.10.15
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  #<1 ... 245246247248
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