|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:16
demichh написав:
А что єто значит: не могу войти в интрнет банкин.
Произошла ошибка!
Произошла ошибка обработки запроса.
Попробуйте вернуться и повторить действие снова.
Попробуйте пожалуйста повторить вход
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:18
sola написав: Банк Конкорд написав:
Проводились несколько работ по улучшению. Сейчас 3й день идет работа проверки на баги и ошибки. Скоро обновление будет загружено, и ; должны работать
Ну что ж, пока по прежнему не работают
Поле Назначение платежа не является корректным назначением платежа. Для ввода разрешены буквы, цифры, точка, запятая, дефис
Очень неудобно...
Сегодня должны были обновить данную возможность, Вы не проверяли?
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:54
Добрый день. Что за приз?http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/byudzhet/novosti/besproigryshnaya_lotereya_ot_konkord_banka_
-
isen
-
-
- Повідомлень: 137
- З нами з: 21.12.15
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 16:59
isen написав:
Добрый день. Что за приз?http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/byudzhet/novosti/besproigryshnaya_lotereya_ot_konkord_banka_
Это Вам предстоит узнать
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:05
Банк Конкорд написав:
Спасибо, Вам, за то что обратили внимание на продукты нашего банка.
Банк от клиента не требует обязательного страхования, это условие данного вида кредитования.
Если у Вас уже есть оформленный договор страхования, то наверно не целесообразно оформлять еще один продукт с страховкой.
По скольку рынок достаточно открыт в выборе и получении в сфере банковских услуг любого продукта, конечно Вы можете принимать для себя более выгодные условия.
Мы можем Вам предложить другие виды кредитов, которые оформляются без страховок, это карты премиум – карты: MC GOLD, MC PLATINUM.
За более детальной информцией по данным продуктам Вы можете обратиться в отделение банка.
... то есть... банк немножко " попустило " в теме обязательности страховок ?)...ну что же -это прогресс , скандал считаем исчерпанным
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6672
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 1205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:07
Банк Конкорд
А за депозиты, оформленные в ИБ, приз полагается?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5516
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:14
Vorlon написав:
А за депозиты, оформленные в ИБ, приз полагается?
Чуть выше процент, да.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2702
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 17:22
-VICTOR- написав: Банк Конкорд написав:
Спасибо, Вам, за то что обратили внимание на продукты нашего банка.
Банк от клиента не требует обязательного страхования, это условие данного вида кредитования.
Если у Вас уже есть оформленный договор страхования, то наверно не целесообразно оформлять еще один продукт с страховкой.
По скольку рынок достаточно открыт в выборе и получении в сфере банковских услуг любого продукта, конечно Вы можете принимать для себя более выгодные условия.
Мы можем Вам предложить другие виды кредитов, которые оформляются без страховок, это карты премиум – карты: MC GOLD, MC PLATINUM.
За более детальной информцией по данным продуктам Вы можете обратиться в отделение банка.
... то есть... банк немножко " попустило " в теме обязательности страховок ?)...ну что же -это прогресс , скандал считаем исчерпанным
спасибо
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:58
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
-
cds77
-
-
- Повідомлень: 895
- З нами з: 17.04.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:02
Аполонич прошляпив?
Будуть репресії?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24281
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1244 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|