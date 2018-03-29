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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:08

  cds77 написав:Теперь держитесь ...
https://finclub.net/news/tri-banka-oshtrafovany-na-4-mln-grn-za-narusheniya-finmonitoringa.html
...
В частности, оштрафован банк ««Конкорд» на 1,55 млн грн
...

Наказали найлєпших гусарских друзей.

Не знаю как остальные, а Конкорд возможно связан с этой историей:
В Эстонии закрыли банк, принадлежащий украинцам
ЕЦБ аннулировал лицензию банка Versobank, контрольный пакет в котором принадлежит двум гражданам Украины

Европейский центральный банк по предложению финансовой инспекции 26 марта аннулировал разрешение на деятельность Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Delfi.

Все сделки и деятельность банка приостановлены.

Контрольный пакет акций банка с весны 2012 года принадлежит украинской агропромышленной компании Укрсельхозпром, которая входит в состав корпорации Алеф. Основными владельцами предприятий, входящих в Алеф, являются граждане Украины - Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Банк оказался замешан в аферах "Русской прачечной" и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5,6 тыс. клиентов, из которых 2тысячи - резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций.

http://finance.liga.net/banks/2018/3/27/news/57299.htm
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:27

  Вкладчик1234 написав:
  cds77 написав:Теперь держитесь ...
https://finclub.net/news/tri-banka-oshtrafovany-na-4-mln-grn-za-narusheniya-finmonitoringa.html
...
В частности, оштрафован банк ««Конкорд» на 1,55 млн грн
...

Наказали найлєпших гусарских друзей.

Не знаю как остальные, а Конкорд возможно связан с этой историей:
В Эстонии закрыли банк, принадлежащий украинцам
ЕЦБ аннулировал лицензию банка Versobank, контрольный пакет в котором принадлежит двум гражданам Украины

Европейский центральный банк по предложению финансовой инспекции 26 марта аннулировал разрешение на деятельность Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Delfi.

Все сделки и деятельность банка приостановлены.

Контрольный пакет акций банка с весны 2012 года принадлежит украинской агропромышленной компании Укрсельхозпром, которая входит в состав корпорации Алеф. Основными владельцами предприятий, входящих в Алеф, являются граждане Украины - Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Банк оказался замешан в аферах "Русской прачечной" и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5,6 тыс. клиентов, из которых 2тысячи - резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций.

http://finance.liga.net/banks/2018/3/27/news/57299.htm

Саме Єрмолаєв Фрегатом володіє.
Так що цей шкандаль ще робить ризиковішим банку КоКо. :(
Наговарюють що грошенята наближених до пу ця Versobankа мила.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 19:52

  cds77 написав:Теперь держитесь ...
https://finclub.net/news/tri-banka-oshtrafovany-na-4-mln-grn-za-narusheniya-finmonitoringa.html
...
В частности, оштрафован банк ««Конкорд» на 1,55 млн грн
...


ну всё пропал дом ... ну не удивительно ... аполлоныч раньше работал в банках-мойках - акте и сигме, закрытых за вопиющее нарушения норм финмона, поэтому, естественно, он свой зоркий глаз тока на операции рядовых свинорылов обращает, а то, что творило руководство этих банком, понятно не замечал ... так и щас
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:03

  IMPRINTER написав:
  cds77 написав:Теперь держитесь ...
https://finclub.net/news/tri-banka-oshtrafovany-na-4-mln-grn-za-narusheniya-finmonitoringa.html
...
В частности, оштрафован банк ««Конкорд» на 1,55 млн грн
...


ну всё пропал дом ... ну не удивительно ... аполлоныч раньше работал в банках-мойках - акте и сигме, закрытых за вопиющее нарушения норм финмона, поэтому, естественно, он свой зоркий глаз тока на операции рядовых свинорылов обращает, а то, что творило руководство этих банком, понятно не замечал ... так и щас

В суд підуть суму 1,55 млн грн оскаржувати. Ні?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:04

Квесторе_поверніться

я думаю соседки щас того аполлоныча страпонят ... 1,5 ляма для такого мелкого банка серьезный штраф
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:13

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

я думаю соседки щас того аполлоныча страпонят ... 1,5 ляма для такого мелкого банка серьезный штраф

Та Ви шо...ці милі жінки. :oops:
Такі зубри як Єрмолаєв і Мішалов ...Аполонича і не знають, мабуть.
Для них ці гривні...це дрібниці.
Але НБУ вже на них зуб має...Катерина почне банчик гнобити.
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