... В частности, оштрафован банк ««Конкорд» на 1,55 млн грн ...
Наказали найлєпших гусарских друзей.
Не знаю как остальные, а Конкорд возможно связан с этой историей: В Эстонии закрыли банк, принадлежащий украинцам
ЕЦБ аннулировал лицензию банка Versobank, контрольный пакет в котором принадлежит двум гражданам Украины
Европейский центральный банк по предложению финансовой инспекции 26 марта аннулировал разрешение на деятельность Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Delfi.
Все сделки и деятельность банка приостановлены.
Контрольный пакет акций банка с весны 2012 года принадлежит украинской агропромышленной компании Укрсельхозпром, которая входит в состав корпорации Алеф. Основными владельцами предприятий, входящих в Алеф, являются граждане Украины - Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.
Банк оказался замешан в аферах "Русской прачечной" и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5,6 тыс. клиентов, из которых 2тысячи - резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций.
... В частности, оштрафован банк ««Конкорд» на 1,55 млн грн ...
Наказали найлєпших гусарских друзей.
Не знаю как остальные, а Конкорд возможно связан с этой историей: В Эстонии закрыли банк, принадлежащий украинцам
ЕЦБ аннулировал лицензию банка Versobank, контрольный пакет в котором принадлежит двум гражданам Украины
Европейский центральный банк по предложению финансовой инспекции 26 марта аннулировал разрешение на деятельность Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Delfi.
Все сделки и деятельность банка приостановлены.
Контрольный пакет акций банка с весны 2012 года принадлежит украинской агропромышленной компании Укрсельхозпром, которая входит в состав корпорации Алеф. Основными владельцами предприятий, входящих в Алеф, являются граждане Украины - Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.
Банк оказался замешан в аферах "Русской прачечной" и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5,6 тыс. клиентов, из которых 2тысячи - резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций.
... В частности, оштрафован банк ««Конкорд» на 1,55 млн грн ...
ну всё пропал дом ... ну не удивительно ... аполлоныч раньше работал в банках-мойках - акте и сигме, закрытых за вопиющее нарушения норм финмона, поэтому, естественно, он свой зоркий глаз тока на операции рядовых свинорылов обращает, а то, что творило руководство этих банком, понятно не замечал ... так и щас
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... В частности, оштрафован банк ««Конкорд» на 1,55 млн грн ...
ну всё пропал дом ... ну не удивительно ... аполлоныч раньше работал в банках-мойках - акте и сигме, закрытых за вопиющее нарушения норм финмона, поэтому, естественно, он свой зоркий глаз тока на операции рядовых свинорылов обращает, а то, что творило руководство этих банком, понятно не замечал ... так и щас