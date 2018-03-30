Додано: П'ят 30 бер, 2018 20:19

Без паники, Тазик на 6 лямов оштрафовали под тем же предлогом. И, все забыли через день. План по валу!

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