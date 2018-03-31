IMPRINTER
Может, лимиты по счету? Да и зачем лимит плативому клиенту. Все в Борисполь!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 19:39
IMPRINTER
Может, лимиты по счету? Да и зачем лимит плативому клиенту. Все в Борисполь!
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Додано: Суб 31 бер, 2018 19:45
борисполь с 1 апреля меняет правила доступа в мастер-зал - теперь перед этим надо карту прокачать на 3 к.
З 1 квітня 2018 року Mastercard змінює для клієнтів усіх банків з картками Mastercard Platinum умови користування сервісом Fast Line та бізнес-залом Mastercard Lounge в терміналі D міжнародного аеропорту Бориспіль.
Щоб скористатися сервісом Fast Line та бізнес-залом Mastercard Lounge в аеропорту Бориспіль з карткою Mastercard Platinum необхідно:
1. Здійснити покупки за допомогою картки Mastercard Platinum на загальну суму від 3000 грн. протягом 30 днів. Враховуються всі розрахунки в торговельно-сервісній мережі та мережі інтернет по всьому світу за 5 днів до планової дати користування сервісами.
2. Скористатися карткою Mastercard Platinum як перепусткою через Fast Line та до бізнес-залу Mastercard Lounge.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 19:51
Re: Конкорд
Я вижу противоречие 5 дней или 30? Но, в любом случае, для свинорыла 3к не проблема. Это ж не 10000.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 19:56
Re: Конкорд
а по Приорити Пасс таких приколов нема?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 31 бер, 2018 19:57
да фраза про протягом 30 за 5 днив подебильному написано )
но там не все зачтут же ... я думаю зачтут только то, за что Бильше дает баллы.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 19:57
уазик заправить на окко это 100 литров х 2…бака х 31,49 грн за 1…литр = 6298 грн и оплата например коммуналки , сразу за 10 000 грн
никому не верю
Додано: Суб 31 бер, 2018 19:58
Re: Конкорд
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:01
wig
вот тут написано понятней
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:01
Re: Конкорд
Вы это помножте на всех путешествующих, включая детей.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:02
Re: Конкорд
СПС. Т.е. все наоборот. Непосредственно за 5 дней до поездки слить по 3к не считается?
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