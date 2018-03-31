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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:39

IMPRINTER
Может, лимиты по счету? Да и зачем лимит плативому клиенту. Все в Борисполь!
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:45

  wig написав:IMPRINTER
Может, лимиты по счету? Да и зачем лимит плативому клиенту. Все в Борисполь!


борисполь с 1 апреля меняет правила доступа в мастер-зал - теперь перед этим надо карту прокачать на 3 к.

З 1 квітня 2018 року Mastercard змінює для клієнтів усіх банків з картками Mastercard Platinum умови користування сервісом Fast Line та бізнес-залом Mastercard Lounge в терміналі D міжнародного аеропорту Бориспіль.

Щоб скористатися сервісом Fast Line та бізнес-залом Mastercard Lounge в аеропорту Бориспіль з карткою Mastercard Platinum необхідно:

1. Здійснити покупки за допомогою картки Mastercard Platinum на загальну суму від 3000 грн. протягом 30 днів. Враховуються всі розрахунки в торговельно-сервісній мережі та мережі інтернет по всьому світу за 5 днів до планової дати користування сервісами.

2. Скористатися карткою Mastercard Platinum як перепусткою через Fast Line та до бізнес-залу Mastercard Lounge.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:51

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:Здійснити покупки за допомогою картки Mastercard Platinum на загальну суму від 3000 грн. протягом 30 днів. Враховуються всі розрахунки в торговельно-сервісній мережі та мережі інтернет по всьому світу за 5 днів до планової дати користування сервісами.

Я вижу противоречие 5 дней или 30? Но, в любом случае, для свинорыла 3к не проблема. Это ж не 10000.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:56

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:борисполь с 1 апреля меняет правила доступа в мастер-зал - теперь перед этим надо карту прокачать на 3 к.

а по Приорити Пасс таких приколов нема?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:57

  wig написав:
  IMPRINTER написав:Здійснити покупки за допомогою картки Mastercard Platinum на загальну суму від 3000 грн. протягом 30 днів. Враховуються всі розрахунки в торговельно-сервісній мережі та мережі інтернет по всьому світу за 5 днів до планової дати користування сервісами.

Я вижу противоречие 5 дней или 30? Но, в любом случае, для свинорыла 3к не проблема. Это ж не 10000.


да фраза про протягом 30 за 5 днив подебильному написано )
но там не все зачтут же ... я думаю зачтут только то, за что Бильше дает баллы.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:57

  wig написав:
  IMPRINTER написав:Здійснити покупки за допомогою картки Mastercard Platinum на загальну суму від 3000 грн. протягом 30 днів. Враховуються всі розрахунки в торговельно-сервісній мережі та мережі інтернет по всьому світу за 5 днів до планової дати користування сервісами.

Я вижу противоречие 5 дней или 30? Но, в любом случае, для свинорыла 3к не проблема. Это ж не 10000.
уазик заправить на окко это 100 литров х 2…бака х 31,49 грн за 1…литр = 6298 грн и оплата например коммуналки , сразу за 10 000 грн
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 19:58

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:но там не все зачтут же ..

Например, страховку перед вояжем? Не?
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:01

wig

вот тут написано понятней

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... unges.html

Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:01

Re: Конкорд

  sens написав:уазик заправить на окко это 100 литров х 2…бака х 31,49 грн за 1…литр = 6298 грн и оплата например коммуналки , сразу за 10 000 грн

Вы это помножте на всех путешествующих, включая детей.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:02

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:вот тут написано понятней

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... unges.html

СПС. Т.е. все наоборот. Непосредственно за 5 дней до поездки слить по 3к не считается?
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