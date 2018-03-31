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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:03

  wig написав:
  IMPRINTER написав:вот тут написано понятней

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... unges.html

СПС. Т.е. все наоборот. Непосредственно за 5 дней до поездки слить по 3к не считается?


ну выходит что так - все-таки сайт Мастеркарда в данном случае самый авторитетный источник .. + тут написано что с 1 мая, а не с 1 апреля меняются правила.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:05

wig

это сделано для оленей ... олень хоть и богатый не понимает же, что дата транзакции и дата списания это не одно и тоже - поэтому и оставили люфт 5 дней ... т.е. чтоб все успело списатьсяя
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:07

  IMPRINTER написав:wig

это сделано для оленей ... олень хоть и богатый не понимает же, что дата транзакции и дата списания это не одно и тоже - поэтому и оставили люфт 5 дней ... т.е. чтоб все успело списатьсяя

Ладно. Покращили Платину, открываем охоту на Инфинити. Или что там следующее.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:08

  wig написав:
  IMPRINTER написав:wig

это сделано для оленей ... олень хоть и богатый не понимает же, что дата транзакции и дата списания это не одно и тоже - поэтому и оставили люфт 5 дней ... т.е. чтоб все успело списатьсяя

Ладно. Покращили Платину, открываем охоту на Инфинити. Или что там следующее.


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Мастеровский аналог инфинити - Ворлд Элит.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:17

wig

вот фак

https://www.mastercard.ua/content/dam/m ... itions.pdf
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:19

  IMPRINTER написав:wig

вот фак

https://www.mastercard.ua/content/dam/m ... itions.pdf

Так там лайфхак:
Після випуску картки доступний 30 днів Welcome-період. Щоб скористатися послугою Fast Line і бізнес-залою Mastercard в цей період, необхідно мати активну картку із залишком щонайменше 1 грн і ввести правильний PIN-код.

Т.е. 10к рылим за месяц до поездки.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:20

  wig написав:
  IMPRINTER написав:wig

вот фак

https://www.mastercard.ua/content/dam/m ... itions.pdf

Так там лайфхак:
Після випуску картки доступний 30 днів Welcome-період. Щоб скористатися послугою Fast Line і бізнес-залою Mastercard в цей період, необхідно мати активну картку із залишком щонайменше 1 грн і ввести правильний PIN-код.

Т.е. 10к рылим за месяц до поездки.


не так ) теряем и перевыпускаем по утере )
какой-то пиндосский мастер будет бороться с украинскими свинорылами ... ага ... щас ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 20:24

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:не так ) теряем и перевыпускаем по утере )

Даже если сейчас перевыпуск 0 грн, не факт, что так и будет. А тут горящая через Киев.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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