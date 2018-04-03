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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 бер, 2018 20:03
wig написав:
СПС. Т.е. все наоборот. Непосредственно за 5 дней до поездки слить по 3к не считается?
ну выходит что так - все-таки сайт Мастеркарда в данном случае самый авторитетный источник .. + тут написано что с 1 мая, а не с 1 апреля меняются правила.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:05
wig
это сделано для оленей ... олень хоть и богатый не понимает же, что дата транзакции и дата списания это не одно и тоже - поэтому и оставили люфт 5 дней ... т.е. чтоб все успело списатьсяя
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:07
IMPRINTER написав:wig
это сделано для оленей ... олень хоть и богатый не понимает же, что дата транзакции и дата списания это не одно и тоже - поэтому и оставили люфт 5 дней ... т.е. чтоб все успело списатьсяя
Ладно. Покращили Платину, открываем охоту на Инфинити. Или что там следующее.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:08
wig написав: IMPRINTER написав:wig
это сделано для оленей ... олень хоть и богатый не понимает же, что дата транзакции и дата списания это не одно и тоже - поэтому и оставили люфт 5 дней ... т.е. чтоб все успело списатьсяя
Ладно. Покращили Платину, открываем охоту на Инфинити. Или что там следующее.
Инфинити это Виза )
Мастеровский аналог инфинити - Ворлд Элит.
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:17
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:19
Так там лайфхак:
Після випуску картки доступний 30 днів Welcome-період. Щоб скористатися послугою Fast Line і бізнес-залою Mastercard в цей період, необхідно мати активну картку із залишком щонайменше 1 грн і ввести правильний PIN-код.
Т.е. 10к рылим за месяц до поездки.
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wig
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:20
wig написав:
Так там лайфхак:
Після випуску картки доступний 30 днів Welcome-період. Щоб скористатися послугою Fast Line і бізнес-залою Mastercard в цей період, необхідно мати активну картку із залишком щонайменше 1 грн і ввести правильний PIN-код.
Т.е. 10к рылим за месяц до поездки.
не так ) теряем и перевыпускаем по утере )
какой-то пиндосский мастер будет бороться с украинскими свинорылами ... ага ... щас ...
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Додано: Суб 31 бер, 2018 20:24
IMPRINTER написав:
не так ) теряем и перевыпускаем по утере )
Даже если сейчас перевыпуск 0 грн, не факт, что так и будет. А тут горящая через Киев.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 14:43
Банк Конкорд,
когда починят "Кабельное ТВ ФРЕГАТ Возврат от платежа 20%" ?
Не вернули 20%.
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Додано: Вів 03 кві, 2018 14:53
Trainer написав:
Банк Конкорд,
когда починят "Кабельное ТВ ФРЕГАТ Возврат от платежа 20%" ?
Не вернули 20%.
а разве должны вернуть?!? вы наверное новые тарифы не видели, здесь конкорд всех так с кешбеком в марте кинул
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