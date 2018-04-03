З якоі карти платили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:23
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:45
Платил через icon25.
Карта - INSTANT Доходная MC Debit Unembossed.
Избранные платежи и шаблоны - "Кабельное ТВ ФРЕГАТ Возврат от платежа 20%".
Месяц назад вернули 20% (сняли с них 19.50% налогов).
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:50
Зараз щоб платили кишмиш за поточний місяць слід за попередній потратитись на 500 грн в торговій мережі.
нарахування та виплата відсотків здійснюється за умови сплати за послуги не більш ніж на 3 різні акаунти (особові рахунки) та здійснення операцій в ТСС на сумму від 500 грн (вкл.) в попередньому календарному місяці
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:00
А в тарифах есть такой пункт:
6.2.4.2 СДО iCon25[8] - 20 %
[8] - крім операцій, які класифіковано за кодом МСС 5999, 6300. МСС (Merchant Category Code) – це чотиризначний номер, який банк-еквайр присвоює торговцю, що приймає платіжні картки до оплати за товари/послуги, для класифікації такого торговця за видом діяльності
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