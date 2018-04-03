Trainer написав:Банк Конкорд, когда починят "Кабельное ТВ ФРЕГАТ Возврат от платежа 20%" ? Не вернули 20%.
З якоі карти платили?
Платил через icon25. Карта - INSTANT Доходная MC Debit Unembossed. Избранные платежи и шаблоны - "Кабельное ТВ ФРЕГАТ Возврат от платежа 20%". Месяц назад вернули 20% (сняли с них 19.50% налогов).
Зараз щоб платили кишмиш за поточний місяць слід за попередній потратитись на 500 грн в торговій мережі. нарахування та виплата відсотків здійснюється за умови сплати за послуги не більш ніж на 3 різні акаунти (особові рахунки) та здійснення операцій в ТСС на сумму від 500 грн (вкл.) в попередньому календарному місяці https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf
Квесторе_поверніться написав:Зараз щоб платили кишмиш за поточний місяць слід за попередній потратитись на 500 грн в торговій мережі. нарахування та виплата відсотків здійснюється за умови сплати за послуги не більш ніж на 3 різні акаунти (особові рахунки) та здійснення операцій в ТСС на сумму від 500 грн (вкл.) в попередньому календарному місяці https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf
А в тарифах есть такой пункт: 6.2.4.2 СДО iCon25[8] - 20 % [8] - крім операцій, які класифіковано за кодом МСС 5999, 6300. МСС (Merchant Category Code) – це чотиризначний номер, який банк-еквайр присвоює торговцю, що приймає платіжні картки до оплати за товари/послуги, для класифікації такого торговця за видом діяльності
Квесторе_поверніться написав:Зараз щоб платили кишмиш за поточний місяць слід за попередній потратитись на 500 грн в торговій мережі. нарахування та виплата відсотків здійснюється за умови сплати за послуги не більш ніж на 3 різні акаунти (особові рахунки) та здійснення операцій в ТСС на сумму від 500 грн (вкл.) в попередньому календарному місяці https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf
А в тарифах есть такой пункт: 6.2.4.2 СДО iCon25[8] - 20 % [8] - крім операцій, які класифіковано за кодом МСС 5999, 6300. МСС (Merchant Category Code) – це чотиризначний номер, який банк-еквайр присвоює торговцю, що приймає платіжні картки до оплати за товари/послуги, для класифікації такого торговця за видом діяльності