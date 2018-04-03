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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:23

  Trainer написав:Банк Конкорд,
когда починят "Кабельное ТВ ФРЕГАТ Возврат от платежа 20%" ?
Не вернули 20%.

З якоі карти платили?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Trainer написав:Банк Конкорд,
когда починят "Кабельное ТВ ФРЕГАТ Возврат от платежа 20%" ?
Не вернули 20%.

З якоі карти платили?

Платил через icon25.
Карта - INSTANT Доходная MC Debit Unembossed.
Избранные платежи и шаблоны - "Кабельное ТВ ФРЕГАТ Возврат от платежа 20%".
Месяц назад вернули 20% (сняли с них 19.50% налогов).
Trainer
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:50

  Trainer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Trainer написав:Банк Конкорд,
когда починят "Кабельное ТВ ФРЕГАТ Возврат от платежа 20%" ?
Не вернули 20%.

З якоі карти платили?

Платил через icon25.
Карта - INSTANT Доходная MC Debit Unembossed.
Избранные платежи и шаблоны - "Кабельное ТВ ФРЕГАТ Возврат от платежа 20%".
Месяц назад вернули 20% (сняли с них 19.50% налогов).

Зараз щоб платили кишмиш за поточний місяць слід за попередній потратитись на 500 грн в торговій мережі.
нарахування та виплата відсотків здійснюється за умови сплати за послуги не більш ніж на 3 різні акаунти (особові рахунки) та здійснення операцій в ТСС на сумму від 500 грн (вкл.) в попередньому календарному місяці
https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:00

  Квесторе_поверніться написав:Зараз щоб платили кишмиш за поточний місяць слід за попередній потратитись на 500 грн в торговій мережі.
нарахування та виплата відсотків здійснюється за умови сплати за послуги не більш ніж на 3 різні акаунти (особові рахунки) та здійснення операцій в ТСС на сумму від 500 грн (вкл.) в попередньому календарному місяці
https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf

А в тарифах есть такой пункт:
6.2.4.2 СДО iCon25[8] - 20 %
[8] - крім операцій, які класифіковано за кодом МСС 5999, 6300. МСС (Merchant Category Code) – це чотиризначний номер, який банк-еквайр присвоює торговцю, що приймає платіжні картки до оплати за товари/послуги, для класифікації такого торговця за видом діяльності
Trainer
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:35

  Trainer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Зараз щоб платили кишмиш за поточний місяць слід за попередній потратитись на 500 грн в торговій мережі.
нарахування та виплата відсотків здійснюється за умови сплати за послуги не більш ніж на 3 різні акаунти (особові рахунки) та здійснення операцій в ТСС на сумму від 500 грн (вкл.) в попередньому календарному місяці
https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf

А в тарифах есть такой пункт:
6.2.4.2 СДО iCon25[8] - 20 %
[8] - крім операцій, які класифіковано за кодом МСС 5999, 6300. МСС (Merchant Category Code) – це чотиризначний номер, який банк-еквайр присвоює торговцю, що приймає платіжні картки до оплати за товари/послуги, для класифікації такого торговця за видом діяльності

А який в Фрегата МСС?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:04

Re: Конкорд

а подскажите плз, никогда раньше не стыкался со снятием нала в чужих банкоматах.
по доходной снятие в чужих пишут шара. это таки шара и можно не парясь снимать, или есть коммисы от владельцев банкомёта? в чьих тогда можно под 0 снимать? мерси
alexandr_kysil
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:34

Ни разу комиссию не сняли. Но, и больше 1000 ни один банкомат не дал.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:43

  alexandr_kysil написав:а подскажите плз, никогда раньше не стыкался со снятием нала в чужих банкоматах.
по доходной снятие в чужих пишут шара. это таки шара и можно не парясь снимать, или есть коммисы от владельцев банкомёта? в чьих тогда можно под 0 снимать? мерси


Во всех без комиссии :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:52

Re: Конкорд

В банкоматах укрбанків давно нема комісу з карт укрбанків ;) є тількі важкі спогади дєцтва, чорний піар, або блокування бабла на кілька днів...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:19

Re: Конкорд

Спасибо всем) просто зарплата на авале и банкомат постоянно пугает уведомлениями, что не ЗП карты будет комиссия)
alexandr_kysil
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