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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 11:23
alexandr_kysil написав:
Спасибо всем) просто зарплата на авале и банкомат постоянно пугает уведомлениями, что не ЗП карты будет комиссия)
Стандартно 5 транзакцій.
Тут https://finclub.net/analytics/natsbank- ... deneg.html
є схема і КоКо.
Яка з 5?
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:51
Квесторе_поверніться написав: alexandr_kysil написав:
Спасибо всем) просто зарплата на авале и банкомат постоянно пугает уведомлениями, что не ЗП карты будет комиссия)
Стандартно 5 транзакцій.
Тут https://finclub.net/analytics/natsbank- ... deneg.html
є схема і КоКо.
Яка з 5?
хотите стать клиентом схемы?
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