isen написав:Добрый день. Подскажите, если сегодня пополнить карту Доходная, когда начнут насчитывать проценты с субботы или понедельника?
если пополнять через тропинку бегемота, то проводка по картсчету проходит дето в течение 30..50минут, т.е. в опер время гроши точно зачтутся текущим днём и %% начнут тикать со сл. кал. дня СЭПом пополняха заходит за 1..2ч текущим оперднём (могут брать 1% за зачисление) ТСО не мучаю
isen написав:Добрый день. Подскажите, если сегодня пополнить карту Доходная, когда начнут насчитывать проценты с субботы или понедельника?
Смотря как пополнить. Если наличными через кассу или через СЭП - то с субботы, если по р2р то очень может быть даже что не с понедельника, а со вторника (следующий понедельник не рабочий день в БС). ИМХО если Вам важны проценты - лучше не рисковать