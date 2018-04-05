Стандартно 5 транзакцій.
Тут
є схема і КоКо.
Яка з 5?
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Додано: Сер 04 кві, 2018 11:23
Стандартно 5 транзакцій.
Тут
є схема і КоКо.
Яка з 5?
Додано: Сер 04 кві, 2018 11:51
хотите стать клиентом схемы?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:11
Re: Конкорд
Добрый день. Подскажите, если сегодня пополнить карту Доходная, когда начнут насчитывать проценты с субботы или понедельника?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:22
если пополнять через тропинку бегемота, то проводка по картсчету проходит дето в течение 30..50минут, т.е. в опер время гроши точно зачтутся текущим днём и %% начнут тикать со сл. кал. дня
СЭПом пополняха заходит за 1..2ч текущим оперднём (могут брать 1% за зачисление)
ТСО не мучаю
ПС. Кстати сл. Пн. -- выходной ваащето
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:28
Смотря как пополнить. Если наличными через кассу или через СЭП - то с субботы, если по р2р то очень может быть даже что не с понедельника, а со вторника (следующий понедельник не рабочий день в БС). ИМХО если Вам важны проценты - лучше не рисковать
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:27
Re: Конкорд
А как тут шаблоны различать? их можно как то назвать\пометить?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:38
Stringer, не сыпте соль на раны. Третий гооод мучаюсь, все виски поседели
Добавил в шаблоны в конце поля Назначение ключевое слово и юзаю Ctrl-F
А со смарта вааще незнаю как
думаю, шо программеры у КоКо настоящие естествопытатели
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 06 кві, 2018 15:40, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:39
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:42
При очередной отправке добавите ключик и поставите птицу "сохранить". Будет ДВА шаблона, старый пристрелите
Тут весело
... делайте хоть что-нибудь!
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