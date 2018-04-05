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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 251252253254>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:23

  alexandr_kysil написав:Спасибо всем) просто зарплата на авале и банкомат постоянно пугает уведомлениями, что не ЗП карты будет комиссия)

Стандартно 5 транзакцій.
Тут https://finclub.net/analytics/natsbank- ... deneg.html
є схема і КоКо.
Яка з 5?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24349
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:51

  Квесторе_поверніться написав:
  alexandr_kysil написав:Спасибо всем) просто зарплата на авале и банкомат постоянно пугает уведомлениями, что не ЗП карты будет комиссия)

Стандартно 5 транзакцій.
Тут https://finclub.net/analytics/natsbank- ... deneg.html
є схема і КоКо.
Яка з 5?

хотите стать клиентом схемы?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 07:47

Какой-то совершенно неинтересный бонус...

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sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:11

Re: Конкорд

Добрый день. Подскажите, если сегодня пополнить карту Доходная, когда начнут насчитывать проценты с субботы или понедельника?
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:22

  isen написав:Добрый день. Подскажите, если сегодня пополнить карту Доходная, когда начнут насчитывать проценты с субботы или понедельника?

если пополнять через тропинку бегемота, то проводка по картсчету проходит дето в течение 30..50минут, т.е. в опер время гроши точно зачтутся текущим днём и %% начнут тикать со сл. кал. дня :)
СЭПом пополняха заходит за 1..2ч текущим оперднём (могут брать 1% за зачисление)
ТСО не мучаю :wink:

ПС. Кстати сл. Пн. -- выходной ваащето :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:28

  isen написав:Добрый день. Подскажите, если сегодня пополнить карту Доходная, когда начнут насчитывать проценты с субботы или понедельника?

Смотря как пополнить. Если наличными через кассу или через СЭП - то с субботы, если по р2р то очень может быть даже что не с понедельника, а со вторника (следующий понедельник не рабочий день в БС). ИМХО если Вам важны проценты - лучше не рисковать
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:27

Re: Конкорд

А как тут шаблоны различать? их можно как то назвать\пометить?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:38

Stringer, не сыпте соль на раны. Третий гооод мучаюсь, все виски поседели :cry: :cry:
Добавил в шаблоны в конце поля Назначение ключевое слово и юзаю Ctrl-F :mrgreen:
А со смарта вааще незнаю как :cry:
думаю, шо программеры у КоКо настоящие естествопытатели :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 06 кві, 2018 15:40, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:39

  clientage написав:Stringer, не сыпте соль на раны. Третий гооод мучаюсь, все виски поседели :cry: :cry:
Добавил в шаблоны в конце поля Назначение ключевое слово и юзаю Ctrl-F :mrgreen:

а как добавить в существующий шаблон?
или все по новой набирали?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:42

  Stringer написав:
  clientage написав:Stringer, не сыпте соль на раны. Третий гооод мучаюсь, все виски поседели :cry: :cry:
Добавил в шаблоны в конце поля Назначение ключевое слово и юзаю Ctrl-F :mrgreen:

а как добавить в существующий шаблон?
или все по новой набирали?

При очередной отправке добавите ключик и поставите птицу "сохранить". Будет ДВА шаблона, старый пристрелите
Тут весело :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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