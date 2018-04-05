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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:43
каменный век
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Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:25
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Обещали добавить наименования, но Петя их испугал...
kulikrom написав:
А вот в мыло каллцентр адекватно реагирует. Вот пример:
Ориентировочное время реализации возможности «наименования» шаблонов по желанию клиента в интернет банкинге – 01.07.2017.
Стучите, и отворят вам (с)
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sola
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