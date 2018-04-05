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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:43

Re: Конкорд

каменный век
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Повідомлень: 7453
З нами з: 23.01.13
Подякував: 204 раз.
Подякували: 1014 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:25

Stringer
Обещали добавить наименования, но Петя их испугал...

  kulikrom написав:А вот в мыло каллцентр адекватно реагирует. Вот пример:
Ориентировочное время реализации возможности «наименования» шаблонов по желанию клиента в интернет банкинге – 01.07.2017.

Стучите, и отворят вам (с)
sola
 
Повідомлень: 3971
З нами з: 02.03.09
Подякував: 457 раз.
Подякували: 447 раз.
 
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  #<1 ... 251252253254
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