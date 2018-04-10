Голд дебит уже есть . Хочу ещё депозит и мак карту. Вообще не сильно понимаю что обсуждается . 2000 юр и 25000 карт. Банк не большой. Ликвидность такая себе. Обслуживание уникальное Мирослава которая сидит в Киевском отделении Конкорда ну очень душевно обслуживает. Большие деньги Туда не ложил. Был там интересный пред правления Коммисаренко Алла Валериевна, скорее всего она мозги процистила Днепропетровским Соседкам. Обьяснила им как работать, какие тарифы нужны, как привлечь клиентов даже с нижайшей ликвидностью. Жаль что долго не удержалась. Но виидно что после нее Обе семтрушки Саседки прозрели и банк пошел вверх. Но так да, теперь банк интересный, и не смотря на нижайшую ликвидность приятно обслуживаться и быть клиентом. Поставил самый высший бал при опросе тут
MIllIARDER MILLIARd написав:Голд дебит уже есть . Хочу ещё депозит и мак карту. Вообще не сильно понимаю что обсуждается . 2000 юр и 25000 карт. Банк не большой. Ликвидность такая себе. Обслуживание уникальное Мирослава которая сидит в Киевском отделении Конкорда ну очень душевно обслуживает. Большие деньги Туда не ложил. Был там интересный пред правления Коммисаренко Алла Валериевна, скорее всего она мозги процистила Днепропетровским Соседкам. Обьяснила им как работать, какие тарифы нужны, как привлечь клиентов даже с нижайшей ликвидностью. Жаль что долго не удержалась. Но виидно что после нее Обе семтрушки Саседки прозрели и банк пошел вверх. Но так да, теперь банк интересный, и не смотря на нижайшую ликвидность приятно обслуживаться и быть клиентом. Поставил самый высший бал при опросе тут