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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:43

Re: Конкорд

каменный век
Stringer
 
Повідомлень: 7462
З нами з: 23.01.13
Подякував: 206 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 16:25

Stringer
Обещали добавить наименования, но Петя их испугал...

  kulikrom написав:А вот в мыло каллцентр адекватно реагирует. Вот пример:
Ориентировочное время реализации возможности «наименования» шаблонов по желанию клиента в интернет банкинге – 01.07.2017.

Стучите, и отворят вам (с)
sola
 
Повідомлень: 3971
З нами з: 02.03.09
Подякував: 457 раз.
Подякували: 447 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 12:39

Re: Конкорд

Голд дебит уже есть . Хочу ещё депозит и мак карту. Вообще не сильно понимаю что обсуждается . 2000 юр и 25000 карт. Банк не большой. Ликвидность такая себе. Обслуживание уникальное Мирослава которая сидит в Киевском отделении Конкорда ну очень душевно обслуживает. Большие деньги Туда не ложил. Был там интересный пред правления Коммисаренко Алла Валериевна, скорее всего она мозги процистила Днепропетровским Соседкам. Обьяснила им как работать, какие тарифы нужны, как привлечь клиентов даже с нижайшей ликвидностью. Жаль что долго не удержалась. Но виидно что после нее Обе семтрушки Саседки прозрели и банк пошел вверх. Но так да, теперь банк интересный, и не смотря на нижайшую ликвидность приятно обслуживаться и быть клиентом. Поставил самый высший бал при опросе тут
MIllIARDER MILLIARd
 
Повідомлень: 4
З нами з: 07.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:31

Re: Конкорд

Подскажите плиз. Начисленный кэшбэк по "Доходной"как можно использовать??? Как я понял это бонусы, которые можно потратить только на определённые виды трат.
gkost05
 
Повідомлень: 17
З нами з: 03.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:40

  MIllIARDER MILLIARd написав:Голд дебит уже есть . Хочу ещё депозит и мак карту. Вообще не сильно понимаю что обсуждается . 2000 юр и 25000 карт. Банк не большой. Ликвидность такая себе. Обслуживание уникальное Мирослава которая сидит в Киевском отделении Конкорда ну очень душевно обслуживает. Большие деньги Туда не ложил. Был там интересный пред правления Коммисаренко Алла Валериевна, скорее всего она мозги процистила Днепропетровским Соседкам. Обьяснила им как работать, какие тарифы нужны, как привлечь клиентов даже с нижайшей ликвидностью. Жаль что долго не удержалась. Но виидно что после нее Обе семтрушки Саседки прозрели и банк пошел вверх. Но так да, теперь банк интересный, и не смотря на нижайшую ликвидность приятно обслуживаться и быть клиентом. Поставил самый высший бал при опросе тут

Тут лежать нормативи
https://concord.ua/uploads/1/5205-%D0%9 ... %97%20.pdf
Вроді ліквідність норм...чи фальсифікують?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24382
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:04

  gkost05 написав:ак я понял это бонусы, которые можно потратить только на определённые виды трат.

Неправильно поняли - это живые деньги.
Vorlon
 
Повідомлень: 5535
З нами з: 14.06.13
Подякував: 323 раз.
Подякували: 569 раз.
 
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  #<1 ... 251252253254
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