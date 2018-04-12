clientage
Еще с точками и кодом валют.
На такое, хоть, другие банки пропустят?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:50
clientage
Еще с точками и кодом валют.
На такое, хоть, другие банки пропустят?
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Додано: Чет 12 кві, 2018 14:58
ну то такэ, даж польза некая в этом есть... хотя нормальные банки просто указывают человеческое название валюты
оте точки-коды указывать в переводах не нуна!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:40
Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:44
А у вас тоже лишний текущий появился?
Вот у меня две карты, а открыли ТРИ текущих. Зачем?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:46
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:47
clientage
У меня больше!
Но, количество старых карточных строго соответствует новым текущим.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:48
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:53
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