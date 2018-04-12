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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:50

clientage
Еще с точками и кодом валют.
На такое, хоть, другие банки пропустят?
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:58

  wig написав:clientage
Еще с точками и кодом валют.
На такое, хоть, другие банки пропустят?

ну то такэ, даж польза некая в этом есть... хотя нормальные банки просто указывают человеческое название валюты :)
оте точки-коды указывать в переводах не нуна!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:40

Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:44

  wig написав:Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?

А у вас тоже лишний текущий появился?
Вот у меня две карты, а открыли ТРИ текущих. Зачем?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:46

  wig написав:Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?

С привата пополняется по номеру карты, номер счета как бы побоку.
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:47

clientage
У меня больше!
Но, количество старых карточных строго соответствует новым текущим.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:48

  isen написав:С привата пополняется по номеру карты, номер счета как бы побоку.

Есть же еще СЭП.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:53

  wig написав:
  isen написав:С привата пополняется по номеру карты, номер счета как бы побоку.

Есть же еще СЭП.
Есть конечно. Но если не знаете на какой номер счета слать, то не проще ли перегнать на универсалку а с нее на Коко(вчера так пересылал).
isen
 
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