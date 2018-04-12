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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:50
clientage
Еще с точками и кодом валют.
На такое, хоть, другие банки пропустят?
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wig
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Додано: Чет 12 кві, 2018 14:58
wig написав:clientage
Еще с точками и кодом валют.
На такое, хоть, другие банки пропустят?
ну то такэ, даж польза некая в этом есть... хотя нормальные банки просто указывают человеческое название валюты
оте точки-коды указывать в переводах не нуна!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:40
Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?
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wig
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:44
wig написав:
Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?
А у вас тоже лишний текущий появился?
Вот у меня две карты, а открыли ТРИ текущих. Зачем?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:46
wig написав:
Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?
С привата пополняется по номеру карты, номер счета как бы побоку.
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isen
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:47
clientage
У меня больше!
Но, количество старых карточных строго соответствует новым текущим.
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wig
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:48
isen написав:
С привата пополняется по номеру карты, номер счета как бы побоку.
Есть же еще СЭП.
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wig
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:53
wig написав: isen написав:
С привата пополняется по номеру карты, номер счета как бы побоку.
Есть же еще СЭП.
Есть конечно. Но если не знаете на какой номер счета слать, то не проще ли перегнать на универсалку а с нее на Коко(вчера так пересылал).
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isen
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:14
clientage написав: wig написав:
Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?
А у вас тоже лишний текущий появился?
Вот у меня две карты, а открыли ТРИ текущих. Зачем?
Например у меня тоже 2 карты (картсчета) и появилось 2 пустых текущих, но я относительно новый клиент.
Возможно 3-й счет Вам в подарок как "старожилу"
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GrafBV
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:26
GrafBV написав: clientage написав: wig написав:
Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?
А у вас тоже лишний текущий появился?
Вот у меня две карты, а открыли ТРИ текущих. Зачем?
Например у меня тоже 2 карты (картсчета) и появилось 2 пустых текущих, но я относительно новый клиент.
Возможно 3-й счет Вам в подарок как "старожилу"
Я так думаю, шо вот дето недели 3 назад я закрыл Дебетную, вот под неё по старой памяти зафигачили и текущий
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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