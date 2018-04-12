Спасибо за вопрос. На данный момент 2600 пустые счета должны быть скрыты. Деньги отправляйте на 2625
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:48
Спасибо за вопрос. На данный момент 2600 пустые счета должны быть скрыты. Деньги отправляйте на 2625
Concord bank: concord.ua
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