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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:48
wig написав:
Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?
Спасибо за вопрос. На данный момент 2600 пустые счета должны быть скрыты. Деньги отправляйте на 2625
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:37
Банк Конкорд написав: wig написав:
Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?
Спасибо за вопрос. На данный момент 2600 пустые счета должны быть скрыты. Деньги отправляйте на 2625
Когда переведут на 2620? Есть новая дата уже?
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Aps
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:39
Aps написав: Банк Конкорд написав: wig написав:
Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?
Спасибо за вопрос. На данный момент 2600 пустые счета должны быть скрыты. Деньги отправляйте на 2625
Когда переведут на 2620? Есть новая дата уже?
На след неделе должны, но точной даты у меня нет
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
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|
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тему
|
Відповісти
на тему
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