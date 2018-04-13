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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:48
wig написав:
Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?
Спасибо за вопрос. На данный момент 2600 пустые счета должны быть скрыты. Деньги отправляйте на 2625
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:37
Банк Конкорд написав: wig написав:
Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?
Спасибо за вопрос. На данный момент 2600 пустые счета должны быть скрыты. Деньги отправляйте на 2625
Когда переведут на 2620? Есть новая дата уже?
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:39
Aps написав: Банк Конкорд написав: wig написав:
Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?
Спасибо за вопрос. На данный момент 2600 пустые счета должны быть скрыты. Деньги отправляйте на 2625
Когда переведут на 2620? Есть новая дата уже?
На след неделе должны, но точной даты у меня нет
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Додано: Суб 14 кві, 2018 13:31
Вчера утром пополнил, как и ранее, по шаблону карту Конкорд через "мои платежи", но деньги так и не зашли. Приват говорит про мифические 3 банковских дня. Приват, что-то подпилил?
Востаннє редагувалось anikola13
в Суб 14 кві, 2018 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 кві, 2018 14:04
anikola13 написав:
Вчера утром пополнил, как и ранее, по шаблону карту Конкорд через "мои платежи", но дленьги так и не зашли. Приват говорит про мифические 3 банковских дня. Приват, что-то подпилил?
вчера утром дошло нормально
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J
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Додано: Суб 14 кві, 2018 14:43
J написав: anikola13 написав:
Вчера утром пополнил, как и ранее, по шаблону карту Конкорд через "мои платежи", но дленьги так и не зашли. Приват говорит про мифические 3 банковских дня. Приват, что-то подпилил?
вчера утром дошло нормально
И в обед и вечером.
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Aps
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Додано: Суб 14 кві, 2018 14:53
Поделитесь пжл.опытом- кто-то в банкоматах сниимал хотябы 10к за один подход,или больше 1к нереально снять и лучше заказывать на отделение?
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bub-har
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Додано: Суб 14 кві, 2018 15:10
bub-har написав:Поделитесь пжл.опытом- кто-то в банкоматах сниимал хотябы 10к за один подход,или больше 1к нереально снять и лучше заказывать на отделение?
СА
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Додано: Суб 14 кві, 2018 15:21
Aps написав: J написав: anikola13 написав:
Вчера утром пополнил, как и ранее, по шаблону карту Конкорд через "мои платежи", но дленьги так и не зашли. Приват говорит про мифические 3 банковских дня. Приват, что-то подпилил?
вчера утром дошло нормально
И в обед и вечером.
Сегодня отправил еще. Поступил через 10мин. Вчерашнего нет. Приват глаголит о 3 банковских.
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anikola13
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Додано: Суб 14 кві, 2018 15:34
anikola13 написав:
Поступил через 10мин
Подскажите пжл.после поступления средств на доходную можно сразу бежать снимать,или ещё нужно ждать пока они проведутся по счёту?
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bub-har
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