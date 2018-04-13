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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:48

  wig написав:Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?


Спасибо за вопрос. На данный момент 2600 пустые счета должны быть скрыты. Деньги отправляйте на 2625 :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 247
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:37

  Банк Конкорд написав:
  wig написав:Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?


Спасибо за вопрос. На данный момент 2600 пустые счета должны быть скрыты. Деньги отправляйте на 2625 :)


Когда переведут на 2620? Есть новая дата уже?
Aps
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Повідомлень: 1885
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:39

  Aps написав:
  Банк Конкорд написав:
  wig написав:Ситуация не улучшается.
В ИБ карты с остатками на 2625. И, дополнительно, пустые 2600.
Уважаемый представитель, на какой из них слать деньги?


Спасибо за вопрос. На данный момент 2600 пустые счета должны быть скрыты. Деньги отправляйте на 2625 :)


Когда переведут на 2620? Есть новая дата уже?


На след неделе должны, но точной даты у меня нет
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 247
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Подякував: 11 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 13:31

Пополнение через Приват24

Вчера утром пополнил, как и ранее, по шаблону карту Конкорд через "мои платежи", но деньги так и не зашли. Приват говорит про мифические 3 банковских дня. Приват, что-то подпилил?
Востаннє редагувалось anikola13 в Суб 14 кві, 2018 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:04

  anikola13 написав:Вчера утром пополнил, как и ранее, по шаблону карту Конкорд через "мои платежи", но дленьги так и не зашли. Приват говорит про мифические 3 банковских дня. Приват, что-то подпилил?

вчера утром дошло нормально
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:43

Re: Конкорд

J написав:
  anikola13 написав:Вчера утром пополнил, как и ранее, по шаблону карту Конкорд через "мои платежи", но дленьги так и не зашли. Приват говорит про мифические 3 банковских дня. Приват, что-то подпилил?

вчера утром дошло нормально
И в обед и вечером.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 14:53

Re: Конкорд

Поделитесь пжл.опытом- кто-то в банкоматах сниимал хотябы 10к за один подход,или больше 1к нереально снять и лучше заказывать на отделение?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:10

Re: Конкорд

bub-har написав:Поделитесь пжл.опытом- кто-то в банкоматах сниимал хотябы 10к за один подход,или больше 1к нереально снять и лучше заказывать на отделение?
СА
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 15:21

  Aps написав:
J написав:
  anikola13 написав:Вчера утром пополнил, как и ранее, по шаблону карту Конкорд через "мои платежи", но дленьги так и не зашли. Приват говорит про мифические 3 банковских дня. Приват, что-то подпилил?

вчера утром дошло нормально
И в обед и вечером.

Сегодня отправил еще. Поступил через 10мин. Вчерашнего нет. Приват глаголит о 3 банковских.
anikola13
 
Повідомлень: 397
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