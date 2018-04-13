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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 кві, 2018 15:43
bub-har написав: anikola13 написав:
Поступил через 10мин
Подскажите пжл.после поступления средств на доходную можно сразу бежать снимать,или ещё нужно ждать пока они проведутся по счёту?
Можно сразу.
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