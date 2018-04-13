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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 254255256257 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 24 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 5 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 25% 6 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 33% 8 Всього голосів : 24 Додано: Суб 14 кві, 2018 15:43 bub-har написав: anikola13 написав: Поступил через 10мин Поступил через 10мин Подскажите пжл.после поступления средств на доходную можно сразу бежать снимать,или ещё нужно ждать пока они проведутся по счёту? Подскажите пжл.после поступления средств на доходную можно сразу бежать снимать,или ещё нужно ждать пока они проведутся по счёту?

Можно сразу. Можно сразу. anikola13 Повідомлень: 398 З нами з: 08.02.13 Подякував: 37 раз. Подякували: 21 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 кві, 2018 21:13 bub-har написав: Поделитесь пжл.опытом- кто-то в банкоматах сниимал хотябы 10к за один подход,или больше 1к нереально снять и лучше заказывать на отделение? Поделитесь пжл.опытом- кто-то в банкоматах сниимал хотябы 10к за один подход,или больше 1к нереально снять и лучше заказывать на отделение?

Что имеется в воду "под одним подходом"? "Одно засовывание карты с выходом 10 кГрн за раз" - вряд ли. В одном банкомате за 3 приема - я снимал. Но ве зависит от лимитов конкретного банка установленного для конкретного банкомата. В моем случае банкомат выдавал по чужим картам 4000 за один прием и позволял сделать 3 операции по одной карте (может позволял сделать и больше операций но мне надо было снять всего лишь 10 кГрн.). Но так бывает не всегда - в другой раз когда данный банкомат был "пустой" пришлось в 3 соседних банкоматах разных банков снимать 7000 по 1 тыс. за 7 приемов. Причем пришлось звонить еще и на горячку так как по карте КоКо по умолчанию стоит лимит на 5 снятий налички в течении суток. Вариант заказывать на отделение не рассматривал в принципе так как ехать в другой конец города гораздо дольше и менее удобно чем снять по 1000 за 10 минут. Хотя если конечно снять надо очень много... Что имеется в воду "под одним подходом"? "Одно засовывание карты с выходом 10 кГрн за раз" - вряд ли. В одном банкомате за 3 приема - я снимал. Но ве зависит от лимитов конкретного банка установленного для конкретного банкомата. В моем случае банкомат выдавал по чужим картам 4000 за один прием и позволял сделать 3 операции по одной карте (может позволял сделать и больше операций но мне надо было снять всего лишь 10 кГрн.). Но так бывает не всегда - в другой раз когда данный банкомат был "пустой" пришлось в 3 соседних банкоматах разных банков снимать 7000 по 1 тыс. за 7 приемов. Причем пришлось звонить еще и на горячку так как по карте КоКо по умолчанию стоит лимит на 5 снятий налички в течении суток. Вариант заказывать на отделение не рассматривал в принципе так как ехать в другой конец города гораздо дольше и менее удобно чем снять по 1000 за 10 минут. Хотя если конечно снять надо очень много... Flamingo

Повідомлень: 453 З нами з: 20.03.15 Подякував: 20 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 254255256257 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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